Beşiktaş Saiss'e kavuşuyor

TAM BİR JOKER!

Yeni sezon öncesinde kadrosunda büyük bir değişime imza atacak olan Beşiktaş, Domagoj Vida'yla maaş konuşunda anlaşma sağlanamaması sonrasında yolları ayırmıştı.Hırvat savunma oyuncusunun yerini doldurmak için yapılan araştırmalarda rotayı İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın 32 yaşındaki Faslı stoperi Romain Saiss olarak belirleyen yönetim, tecrübeli futbolcuyla her konuda anlaştı. 1,88'lik savunma oyuncusuyla 1.5 milyon Euro'dan 2 artı 1 seneliğine el sıkışan idareciler, deneyimli ismi salı günü İstanbul'a getirecek.Fas Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Ligi maçlarına çıkan Saiss, yarın oynanacak Liberya karşılaşması sonrasında Türkiye'nin yolunu tutacak.Sol ayaklı olması sebebiyle özellikle tercih edilen Saiss'in, Valerien Ismael'in 3-4-3 sisteminde savunmanın merkezinde forma giymesi bekleniyor. Savunmaya yapılacak yerli stoper takviyesine bağlı olarak Saiss'in üçlünün solunda oynama ihtimali de bulunuyor. Başarılı futbolcu, ek olarak ön libero hattında da başarıyla görev yapabilmesi sebebiyle tam bir joker... 9 milyon Euro'luk kadro değeri bulunan Saiss, geride bıraktığımız sezonda Wolverhampton'da 32 karşılaşmada 3 asistlik performans sergilemişti.