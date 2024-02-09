Beşiktaş Safi Çimento, tur için sahada

EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, Macaristan temsilcisi FTC-Green Collect ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş Safi Çimento, tur için sahada
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09 Şubat 2024 13:00
Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında cumartesi günü Macaristan temsilcisi FTC-Green Collect'i konuk edecek.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Şubat Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu geçecek takım, çeyrek finale yükselecek.

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