Beşiktaş Safi Çimento, tur için sahada

Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında cumartesi günü Macaristan temsilcisi FTC-Green Collect'i konuk edecek.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 17.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 17 Şubat Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu geçecek takım, çeyrek finale yükselecek.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 17.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 17 Şubat Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu geçecek takım, çeyrek finale yükselecek.