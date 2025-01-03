Beşiktaş, Rize'de ilki yaşadı!

Süper Lig'de Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta bir ilk yaşandı.
Siyah-beyazlılar, 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en fazla net pozisyon verdiği ilk yarıyı Çaykur Rizespor'a karşı oynadı.
Rizespor ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin ilk yarısı, Gedson (Kendi kalesine) ve Ernest Muçi'nin golleriyle 1-1 sona ermişti.
Siyah-beyazlılar, 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en fazla net pozisyon verdiği ilk yarıyı Çaykur Rizespor'a karşı oynadı.
Rizespor ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin ilk yarısı, Gedson (Kendi kalesine) ve Ernest Muçi'nin golleriyle 1-1 sona ermişti.