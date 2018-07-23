Beşiktaş, Quaresma'dan haber bekliyor

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Dünya Kupası'nda yer aldığı içinkamp çalışmalarına katılamayantatilini bitirir bitirmez, geleceğiyle ilgili son kararını siyah-beyazlı yönetime bildirecek.Avrupa Kıtası dışından önemli teklifler alan Portekizli oyuncunun, futbolu Beşiktaş'ta bırakmak ile kariyerine başka yerde devam etme arasında kararsız kaldığı bildirildi.Böylesine astronomik rakamları bir daha göremeyebileceği için, tekliflerden birini kabul etmek isteyen Quaresma'nın, en büyük hayallerinden birinin, futbola Vodafone Park'ta oynayacağı bir maçla veda etmek olduğu öğrenildi.Siyah-beyazlı yönetimin, Beşiktaş'tan ayrılsa bile Portekizli oyuncu için bu jesti yapmaya her zaman hazır olacaklarını da söyleyeceği belirtildi.Quaresma, ayrılık konusunda 'evet' demesi durumunda Beşiktaş'ın kasasına 7 milyon euroya yakın para girmesi bekleniyor.