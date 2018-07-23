  •  
    Porto, Telles için son kararı verdi! Juventus...
  •  
    Beşiktaş'ın gözdesine Bundesliga'dan teklif!..
  •  
    Süper Lig'e transferi AN meselesi! Bedavaya...
  •  
    Türkiye'de son yıllarda en çok şaşırtan transfer
  •  
    Galatasaray'dan sürpriz Robinho hamlesi var!

Beşiktaş, Quaresma'dan haber bekliyor

Beşiktaş'ın kamp çalışmalarına katılamayan Ricardo Quaresma, geleceğiyle ilgili son kararını siyah-beyazlı yönetime bildirecek.

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş, Quaresma'dan haber bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2018 05:39
Dünya Kupası'nda yer aldığı için Beşiktaş'ın kamp çalışmalarına katılamayan Ricardo Quaresma, tatilini bitirir bitirmez, geleceğiyle ilgili son kararını siyah-beyazlı yönetime bildirecek.

Avrupa Kıtası dışından önemli teklifler alan Portekizli oyuncunun, futbolu Beşiktaş'ta bırakmak ile kariyerine başka yerde devam etme arasında kararsız kaldığı bildirildi.

Böylesine astronomik rakamları bir daha göremeyebileceği için, tekliflerden birini kabul etmek isteyen Quaresma'nın, en büyük hayallerinden birinin, futbola Vodafone Park'ta oynayacağı bir maçla veda etmek olduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, Beşiktaş'tan ayrılsa bile Portekizli oyuncu için bu jesti yapmaya her zaman hazır olacaklarını da söyleyeceği belirtildi.

Quaresma, ayrılık konusunda 'evet' demesi durumunda Beşiktaş'ın kasasına 7 milyon euroya yakın para girmesi bekleniyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için