Beşiktaş, Q7'nin yerine İtalyan yıldız getiriyor!..

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Ricardo Quaresma ile yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ın, Inter'in tecrübeli sağ açığı Antonio Candreva'nın transferi için menajeriyle görüştüğü öne sürüldü.İtalyan basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Antonio Candreva'nın menajeri Federico Pastorello ile transferin durumuna ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Pastorello'nun da Inter'in Candreva'ya kulüp bulması yönünde kararını bildirdiği, bunun üzerine çeşitli kulüplerle görüştüklerini ilettiği yazıldı.Beşiktaş'ın henüz Inter ile hiç görüşmediği ve resmi bir teklif iletmediği, bonservis ve maaşla ilgili Pastorello'dan gelecek yanıta göre hareket edeceği kaydedildi.Antonio Candreva ile ilgilenen kulüpler arasında Genoa, Torino, Parma ve Bologna'nın da bulunduğu belirtilirken, İtalyan yıldızın ara transfer döneminin başında Fenerbahçe'yi reddettiğinin de altı çizildi.2016/2017 sezonu başında 22 milyon euroluk bonservisiyle Lazio'dan transfer edilen Candreva bu sezon 13 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.