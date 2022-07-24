Beşiktaş, Philippe Kenny transferi için Bandırmaspor ile bonuslar dahil 1,3 milyon euroya anlaştı.







Yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, hücum hattına takviye için bir hamle daha geldi.A Spor'un haberine göre;Fransa'nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giyen Keny, geride kalan sezon Bandırmaspor'a transfer oldu. Bandırmaspor'da 36 maça çıkan Senegalli oyuncu, 14 gol attı, 7 asist yaptı.