Beşiktaş, Philippe Kenny için anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Philippe Kenny transferi için Bandırmaspor ile bonuslar dahil 1,3 milyon euroya anlaşma sağlandı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Philippe Kenny için anlaşmaya vardı
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24 Temmuz 2022 19:29
Yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, hücum hattına takviye için bir hamle daha geldi.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Philippe Kenny transferi için Bandırmaspor ile bonuslar dahil 1,3 milyon euroya anlaştı.

14 GOL, 7 ASİST

Fransa'nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giyen Keny, geride kalan sezon Bandırmaspor'a transfer oldu. Bandırmaspor'da 36 maça çıkan Senegalli oyuncu, 14 gol attı, 7 asist yaptı. 


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