Beşiktaş, Namur Capitale'yi yenerek play-off'a yükseldi

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Eurocup K Grubu 6. ve son haftasında Namur Capitale'yi konuk etti.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar 103-63 kazandı.
K Grubu'nda oynadığı 6 maçı da kazanan Beşiktaş, lider olarak play-off turuna yükseldi.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Laszlo Goda (Macaristan), Tomi Panov (Kuzey Makedonya)
Beşiktaş: Evans 27, Fagbenle 14, Elif Bayram 17, Winterburn 8, Krajisnik 17, Lazic 16, Melek Uzunoğlu 2, Özge Özışık, Pelin Gülçelik, Gizem Başaran 2
Basket Namur Capitale: Let 11, Wadoux 15, Virjoghe 7, Tuba Poyraz 12, Bully 2, Franquin 7, Mahugnon 4, Hucorne 2, Remacle 3, Boosten
1. periyot: 30-14
Devre: 54-29
3. periyot: 79-45
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar 103-63 kazandı.
K Grubu'nda oynadığı 6 maçı da kazanan Beşiktaş, lider olarak play-off turuna yükseldi.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Laszlo Goda (Macaristan), Tomi Panov (Kuzey Makedonya)
Beşiktaş: Evans 27, Fagbenle 14, Elif Bayram 17, Winterburn 8, Krajisnik 17, Lazic 16, Melek Uzunoğlu 2, Özge Özışık, Pelin Gülçelik, Gizem Başaran 2
Basket Namur Capitale: Let 11, Wadoux 15, Virjoghe 7, Tuba Poyraz 12, Bully 2, Franquin 7, Mahugnon 4, Hucorne 2, Remacle 3, Boosten
1. periyot: 30-14
Devre: 54-29
3. periyot: 79-45