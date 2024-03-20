Beşiktaş, milli arada 2 hazırlık maçı oynayacak

Beşiktaş Erkek Futbol Takımı, milli maç arasında 2 hazırlık maçı yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, milli arada 2 hazırlık maçı oynayacak
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20 Mart 2024 15:16
Beşiktaş Erkek Futbol Takımı, milli maç arasında 2 hazırlık maçı yapacak.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, Karadağ ekibi Buducnost ve Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaşacak.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynayacak maçların programı şu şekilde:

23 Mart Cumartesi

16.00 Beşiktaş – Buducnost

28 Mart Perşembe

16.00 Beşiktaş – VavaCars Fatih Karagümrük

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