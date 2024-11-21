Sporx, Hasan Arat'ın 2 saat 10 dakika süren basın toplantısını canlı aktarırken, siyah-beyazlı kulübün başkanının Türk futbolu ve Beşiktaş camiasıyla ilgili yaptığı açıklamaların tamamını bu sayfada okuyabilirsiniz...

Bu yapının olduğunu TFF Başkanı da söyledi. Bunun mücadelesi hep birlikte olacak, tek başımıza bunu yapamayız. Bu mücadele kamuoyunun önünde olur. Bundan sonra bu işin peşini bırakmayacağımızı düşünüyorum.