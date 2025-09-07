Beşiktaş transferde ayağını gazdan çekmiyor. Felix Uduokhai'den beklenen katkıyı alamayan Kartal, Aymeric Laporte'yi renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı.
Al Nassr'da forma giyen ve Athletic Bilbao'ya transferi son anda gerçekleşmeyen 31 yaşındaki stoper için Beşiktaş devreye girmişti.
ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ
Suudi Arabistan kulübüyle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, pazarlıklarda önemli mesafe kat etti.
TEMASLAR DEVAM EDİYOR
13 milyon euro maaşı olan Laporte'nin ücretinin büyük bölümünü Al Nassr'ın ödemesi için temaslar devam ediyor.
SICAK BAKIYOR
Oyuncunun da olumlu baktığı aktarıldı. Transferin 1-2 gün içinde noktalanması planlanıyor.
