Beşiktaş Kulübü, yazılı ve görsel basında yer alan Thomas Partey iddilarına ilişkin açıklama yaptı.
Siyah-beyazlılar, Ganalı ön libero Thomas Partey hakkında çıkan transfer iddilarını yalanladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Thomas Partey'in transferi için girişimde bulunduğumuz iddiasıyla yazılı ve görsel basında yer alan haberler tamamen asılsızdır.
Söz konusu futbolcu transfer gündemimizde yer almamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Beşiktaş Kulübü, Partey iddialarını yalanladı!
Beşiktaş, yazılı ve görsel basında yer alan Thomas Partey iddialarını yalanladı.
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Beşiktaş Kulübü, yazılı ve görsel basında yer alan Thomas Partey iddilarına ilişkin açıklama yaptı.
Beşiktaş
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