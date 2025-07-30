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Beşiktaş Kulübü, Partey iddialarını yalanladı!

Beşiktaş, yazılı ve görsel basında yer alan Thomas Partey iddialarını yalanladı.

calendar 30 Temmuz 2025 17:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş Kulübü, Partey iddialarını yalanladı!
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Beşiktaş Kulübü, yazılı ve görsel basında yer alan Thomas Partey iddilarına ilişkin açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Ganalı ön libero Thomas Partey hakkında çıkan transfer iddilarını yalanladı. 

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Thomas Partey'in transferi için girişimde bulunduğumuz iddiasıyla yazılı ve görsel basında yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Söz konusu futbolcu transfer gündemimizde yer almamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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