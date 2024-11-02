Beşiktaş, Kasımpaşa maçında kırmızı kart bekledi

Trendyol Süper Lig'in 11 . haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk etti.
Mücadelenin 7. dakikasında Beşiktaş'ta Rafa Silva, tehlikeli bölgede yerde kaldı.
Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşalı Sadık Çiftpınar'ın Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası bariz gol şansından dolayı faul ve kırmızı kart bekledi.
Hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.
Mücadelenin 7. dakikasında Beşiktaş'ta Rafa Silva, tehlikeli bölgede yerde kaldı.
Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşalı Sadık Çiftpınar'ın Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası bariz gol şansından dolayı faul ve kırmızı kart bekledi.
Hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.