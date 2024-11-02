Beşiktaş, Kasımpaşa maçında kırmızı kart bekledi

Beşiktaş - Kasımpaşa maçında Siyah-Beyazlılar'ın futbolcusu Rafa Silva, tehlikeli bölgede yerde kaldı. Beşiktaş, faul ve kırmızı kart itirazında bulundu. Hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Kasımpaşa maçında kırmızı kart bekledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2024 19:17
Son güncelleme 02 Kasım 2024 19:19
Trendyol Süper Lig'in 11 . haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk etti. 

Mücadelenin 7. dakikasında Beşiktaş'ta Rafa Silva, tehlikeli bölgede yerde kaldı.

Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşalı Sadık Çiftpınar'ın Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası bariz gol şansından dolayı faul ve kırmızı kart bekledi.

Hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery