  •  
    Ve Beşiktaş'ın gözdesi sözleşmeyi imzaladı!..
  •  
    Abdülkadir Ömür'den flaş Benfica açıklaması!
  •  
    F.Bahçe'den Benfica tepkisi; "Juventus ve..."
  •  
    "Fener'e 2 transfer şart, yine de rakibini elerse.."
  •  
    Dilmen'in transfer sözü "Eğer transfer edilirse.."

Beşiktaş istedi, Valencia ile imzaladı!

Valencia, Beşiktaş'ın gündemindeki Sporting'in sağ beki Cristiano Piccini'yi kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş istedi, Valencia ile imzaladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2018 23:13
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Cristiano Piccini, La Liga yolunu tuttu.

Valencia, Sporting'in 25 yaşındaki sağ beki Piccini'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

La Liga ekibinin, Sporting'e bonseris bedeli olarak 8 milyon euro ödeyeceği belirtildi. İtalyan sağ bek, Valencia ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Sporting'te 40 maça çıkan Cristiano Piccini, 3 asist yaptı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için