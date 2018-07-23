Beşiktaş istedi, Valencia ile imzaladı!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Cristiano Piccini, La Liga yolunu tuttu.
Valencia, Sporting'in 25 yaşındaki sağ beki Piccini'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
La Liga ekibinin, Sporting'e bonseris bedeli olarak 8 milyon euro ödeyeceği belirtildi. İtalyan sağ bek, Valencia ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon Sporting'te 40 maça çıkan Cristiano Piccini, 3 asist yaptı.
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Valencia, Sporting'in 25 yaşındaki sağ beki Piccini'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
La Liga ekibinin, Sporting'e bonseris bedeli olarak 8 milyon euro ödeyeceği belirtildi. İtalyan sağ bek, Valencia ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon Sporting'te 40 maça çıkan Cristiano Piccini, 3 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın