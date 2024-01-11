Beşiktaş'ın yıldızı ölümden döndü! Siyah beyazlı kulüpten açıklama

Afrika Uluslar Kupası'nda, Fildişi Sahilleri'ne yolculuk eden Gambiya'da uçuş sırasında beklenmedik bir olay yaşandı.
Oyuncuların baygınlık geçirmesinin nedeni de ortaya çıktı. Uçaktaki oksijen kaynaklarının azalmasının, uçakta şiddetli baş ağrılarına ve aşırı baş dönmesine neden olduğu bildirildi. Uçağın boyutunun ufak olmasının bu yaşanan olayda başrol oynadığı kaydedildi. Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda ilk maçında 15 Ocak Pazartesi Senegal ile karşılaşacak olan Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçağın yaşananların ardından Gambiya'ya döndüğü belirtildi.
MİLLİ TAKIM HOCASI: "HEPİMİZ ÖLEBİLİRDİK"
Nieuwsblad'a konuşan Gambiya MillÎ Takım Teknik Direktörü Tom Saintfiet, "Hepimiz ölebilirdik. Hepimiz çabucak uykuya daldık. Ben de öyle. Hayatımın nasıl bittiğine dair kısa rüyalar gördüm. Gerçekten. Dokuz dakika sonra pilot geri dönmeye karar verdi çünkü oksijen kaynağı yoktu. Bazı oyuncular inişten sonra bile uyanamadı. Neredeyse karbonmonoksit zehirlenmesi geçiriyorduk. Yarım saat daha uçsaydık hepimiz ölmüş olacaktık" yorumunu yaptı.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili açıklama yaptı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Gambiya Milli Takımı'nın Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir."
FEDERASYONDAN AÇIKLAMA: "ÜZÜNTÜLÜYÜZ"
Gambiya Futbol Federasyonu da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gambiya Futbol Federasyonu, Gambiya'yı Afrika Uluslar Kupasına taşıyan Charter uçağının teknik sorunlar nedeniyle Banjul'a geri döndüğünü kamuoyuna bildirmekten üzüntü duymaktadır. Uçağın havalanmasına dokuz dakika kala mürettebat durumu fark etmiş ve derhal Banjul'a dönme talebinde bulunmuştur.
İnişin ardından yapılan ilk incelemeler kabin basıncı ve oksijen kaybı olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, uçuşu gerçekleştiren Air Cote d'Ivoire şirketinin teknik ekibi, oksijen ve kabin basıncı eksikliğine neyin sebep olduğunu tespit etmek üzere durumu değerlendirmeye devam etmektedir. Bu bağlamda, oyuncular ve personel de dahil olmak üzere ekip şu anda Ocean Bay Hotel'deki üsse doğru yola çıkmış durumda ve yeni talimatları beklemektedir. Heyetin her bir üyesinin güvende ve sağlıklı olduğunu belirtmek önemlidir."
COLLEY VE SOWE DE UÇAKTAYDI
Gambiya kafilesinde MKE Ankaragücü forması giyen Ali Sowe ve Beşiktaş forması giyen Omar Colley'de bulunuyor.
Omar Colley'in uçakta korku dolu anları...
Oyuncuların baygınlık geçirmesinin nedeni de ortaya çıktı. Uçaktaki oksijen kaynaklarının azalmasının, uçakta şiddetli baş ağrılarına ve aşırı baş dönmesine neden olduğu bildirildi. Uçağın boyutunun ufak olmasının bu yaşanan olayda başrol oynadığı kaydedildi. Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda ilk maçında 15 Ocak Pazartesi Senegal ile karşılaşacak olan Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçağın yaşananların ardından Gambiya'ya döndüğü belirtildi.
MİLLİ TAKIM HOCASI: "HEPİMİZ ÖLEBİLİRDİK"
Nieuwsblad'a konuşan Gambiya MillÎ Takım Teknik Direktörü Tom Saintfiet, "Hepimiz ölebilirdik. Hepimiz çabucak uykuya daldık. Ben de öyle. Hayatımın nasıl bittiğine dair kısa rüyalar gördüm. Gerçekten. Dokuz dakika sonra pilot geri dönmeye karar verdi çünkü oksijen kaynağı yoktu. Bazı oyuncular inişten sonra bile uyanamadı. Neredeyse karbonmonoksit zehirlenmesi geçiriyorduk. Yarım saat daha uçsaydık hepimiz ölmüş olacaktık" yorumunu yaptı.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili açıklama yaptı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Gambiya Milli Takımı'nın Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir."
FEDERASYONDAN AÇIKLAMA: "ÜZÜNTÜLÜYÜZ"
Gambiya Futbol Federasyonu da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gambiya Futbol Federasyonu, Gambiya'yı Afrika Uluslar Kupasına taşıyan Charter uçağının teknik sorunlar nedeniyle Banjul'a geri döndüğünü kamuoyuna bildirmekten üzüntü duymaktadır. Uçağın havalanmasına dokuz dakika kala mürettebat durumu fark etmiş ve derhal Banjul'a dönme talebinde bulunmuştur.
İnişin ardından yapılan ilk incelemeler kabin basıncı ve oksijen kaybı olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, uçuşu gerçekleştiren Air Cote d'Ivoire şirketinin teknik ekibi, oksijen ve kabin basıncı eksikliğine neyin sebep olduğunu tespit etmek üzere durumu değerlendirmeye devam etmektedir. Bu bağlamda, oyuncular ve personel de dahil olmak üzere ekip şu anda Ocean Bay Hotel'deki üsse doğru yola çıkmış durumda ve yeni talimatları beklemektedir. Heyetin her bir üyesinin güvende ve sağlıklı olduğunu belirtmek önemlidir."
COLLEY VE SOWE DE UÇAKTAYDI
Gambiya kafilesinde MKE Ankaragücü forması giyen Ali Sowe ve Beşiktaş forması giyen Omar Colley'de bulunuyor.
Omar Colley'in uçakta korku dolu anları...