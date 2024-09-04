Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezona hızlı başlayan Beşiktaş yaz döneminde 8. transferini Joao Mario ile yaptı. Kartal daha önce Gabriel Paulista, Ciro Immobile, Rafa Silva, Can Keleş, Emirhan Topçu, Cher Ndour ve Felix Uduokhai'yi kadrosuna katmıştı.
Benfica'dan zorunlu satın alma koşuluyla kiralanan Joao Mario ile 1+2 yıllık resmi sözleşme yapıldı. Siyah-beyazlılar bu sezon kiralık oynayacak 31 yaşındaki Portekizli yıldızın bonservisini 2025'te alacak ve ödemeyi taksitler halinde gerçekleştirecek.
TAM BİR JOKER!
Benfica'dan önce Sporting Lizbon, West Ham, Lokomotiv Moskova ve Inter formaları giyen Joao Mario tam bir joker. Yetenekli futbolcu orta sahada tüm pozisyonlarda oynayabiliyor. 6, 8 ve 10 numaranın yanı sıra her iki kanatta görev yapabilen Joao Mario, joker özellikleriyle orta saha rotasyonunda Van Bronckhorst'un elini bir hayli güçlendirecek. Deneyimli futbolcu, Benfica'da birlikte oynadığı Rafa Silva ile de Beşiktaş'ta yeniden buluşacak.
Bu arada Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Joao Mario ile birlikte Beşiktaş'ın orta sahası Portekizli oyunculardan oluşacak. Libyalı olan Al Musrati de geçen sezon devre arasında Portekiz ekibi Braga'dan transfer edilmişti.
HER TAKIMA LAZIM
Benfica'da 3 sezon top koşturan Joao Mario 149 maçta 36 gol, 26 asiste imza attı. Portekizli futbolcu bu süreçte orta sahada tüm pozisyonlarda görev aldı. Orta alanda 94 maçta forma giyen Joao Mario 27 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Sol kanatta 24 maçta 3 gol, 5 asist kaydeden deneyimli futbolcu, sağ kanatta 13 maçta 5 gol, 3 asist üretti. 8 maçta ise 10 numarada oynadı ve takımına 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.
Kartal, Joao Mario'yu dün akşam İstanbul'a getirdi. Portekizli yıldızı, İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı yetkililer karşıladı. Deneyimli futbolcu bugün ilk olarak sağlık kontrolünden geçecek ve ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Benfica'dan zorunlu satın alma koşuluyla kiralanan Joao Mario ile 1+2 yıllık resmi sözleşme yapıldı. Siyah-beyazlılar bu sezon kiralık oynayacak 31 yaşındaki Portekizli yıldızın bonservisini 2025'te alacak ve ödemeyi taksitler halinde gerçekleştirecek.
TAM BİR JOKER!
Benfica'dan önce Sporting Lizbon, West Ham, Lokomotiv Moskova ve Inter formaları giyen Joao Mario tam bir joker. Yetenekli futbolcu orta sahada tüm pozisyonlarda oynayabiliyor. 6, 8 ve 10 numaranın yanı sıra her iki kanatta görev yapabilen Joao Mario, joker özellikleriyle orta saha rotasyonunda Van Bronckhorst'un elini bir hayli güçlendirecek. Deneyimli futbolcu, Benfica'da birlikte oynadığı Rafa Silva ile de Beşiktaş'ta yeniden buluşacak.
Bu arada Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Joao Mario ile birlikte Beşiktaş'ın orta sahası Portekizli oyunculardan oluşacak. Libyalı olan Al Musrati de geçen sezon devre arasında Portekiz ekibi Braga'dan transfer edilmişti.
HER TAKIMA LAZIM
Benfica'da 3 sezon top koşturan Joao Mario 149 maçta 36 gol, 26 asiste imza attı. Portekizli futbolcu bu süreçte orta sahada tüm pozisyonlarda görev aldı. Orta alanda 94 maçta forma giyen Joao Mario 27 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Sol kanatta 24 maçta 3 gol, 5 asist kaydeden deneyimli futbolcu, sağ kanatta 13 maçta 5 gol, 3 asist üretti. 8 maçta ise 10 numarada oynadı ve takımına 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.
Kartal, Joao Mario'yu dün akşam İstanbul'a getirdi. Portekizli yıldızı, İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı yetkililer karşıladı. Deneyimli futbolcu bugün ilk olarak sağlık kontrolünden geçecek ve ardından resmi sözleşmeye imza atacak.