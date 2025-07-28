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Beşiktaş'ın yeni hedefi: Artem Dovbyk

Beşiktaş'ın, Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Ukraynalı forvet Artem Dovbyk'i gündemine aldığı öne sürüldü

calendar 28 Temmuz 2025 01:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın yeni hedefi: Artem Dovbyk
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Yaz transfer döneminde kadrosuna David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü katan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Siyah-beyazlıların, hücum hattını güçlendirmek amacıyla yeni isimler üzerinde durduğu ve bu doğrultuda girişimlerde bulunduğu belirtildi.

HEDEFTEKİ İSİM: ARTEM DOVBYK


İtalyan basınında yer alan Calcio Mercato haberine göre, Beşiktaş'ın radarındaki isim Roma forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dovbyk oldu.

Haberde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Dovbyk'in transferine sıcak baktığı ve bu ismin kadroya katılmasını istediği aktarıldı.

ROMA'NIN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO

Roma'nın, 28 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor.

ROMA PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon başında Girona'dan 30.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Artem Dovbyk, Roma formasını 45 maçta terletti.

Ukraynalı oyuncu, Roma ile çıktığı 45 karşılaşmada 17 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı. 

 
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