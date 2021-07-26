Beşiktaş'ın yeni golcü adayı: Miguel Borja

Golcü transferinde Devler Ligi için tecrübeli bir gündeme yeni bir isim geldi. Siyah-Beyazlı ekibin teknik heyeti Brezilya'da Palmeiras forması giyen Miguel Borja ismini yönetime iletti. Önümüzdeki günlerde Kolombiyalı için temaslar kurulacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın yeni golcü adayı: Miguel Borja
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26 Temmuz 2021 13:10
Yaz transfer dönemi başladığı günden bu yana Siyah-Beyazlılar, bir golcü transferi yapmak istiyor. Bu anlamda en doğru ismi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş Yönetimi ve teknik heyet, ince eleyip, sık dokuyor. Aradan geçen süre içerisinde birçok isim ile temaslar kuruldu.

Şimdi ise 3 isim üzerinde yoğunlaşıldı. Gündeme gelen son isim de Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ın formasını giyen Miguel Borja oldu.

Kara Kartal'ın teknik ekibi, Kolombiyalı golcünün transfer edilmesi konusunda talebini yönetime bildirdi.

Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının da 28 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda maliyet araştırması yaptıktan sonra temaslara başlayacak.

 

 


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