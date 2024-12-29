



13 bin 158 oy kullanımı ile rekor katılım sağlanan seçimde, Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu. Adalı, 4. adaylığında ezici bir üstünlük kurarak ilk kez başkan seçildi.



REKOR OYLA KAZANDI



Öte yandan Serdal Adalı, Beşiktaş tarihinin en yüksek oyunu alarak seçim kazanan başkanı oldu. Bir önceki rekor, 7 bin 271 oy ile istifa eden Hasan Arat'a aitti.

Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı belli oldu.13 bin 158 oy kullanımı ile rekor katılım sağlanan seçimde, Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu. Adalı, 4. adaylığında ezici bir üstünlük kurarak ilk kez başkan seçildi.

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'nın ilk sözleri: "Tüm camiama teşekkür ediyorum. Tarifi zor şeyler yaşıyorum. Sağ olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Yılbaşından sonra tüm eski başkanları arayacağım ve bir araya getirmeye çalışacağım."

22:15| 25. SANDIK



Serdal Adalı: 447

Hüseyin Yücel: 177



22:10| 24. SANDIK



Serdal Adalı: 464

Hüseyin Yücel: 158



21:57| 21. SANDIK



Serdal Adalı: 418

Hüseyin Yücel: 188



21:55| 22. SANDIK



Serdal Adalı: 459

Hüseyin Yücel: 137



21:50| 23. SANDIK



Serdal Adalı: 415

Hüseyin Yücel: 157



21:41| 18. SANDIK



Serdal Adalı: 360

Hüseyin Yücel: 172



21:38| 19. SANDIK



Serdal Adalı: 409

Hüseyin Yücel: 161



21:25| 20. SANDIK



Serdal Adalı: 413

Hüseyin Yücel: 191



21:13| 17. SANDIK



Serdal Adalı: 399

Hüseyin Yücel: 139



21:02| Beşiktaş başkan adayı Hüseyin Yücel, seçim kurulunu da tebrik ederek salondan ayrıldı.



21:01| 16. SANDIK



Serdal Adalı: 386

Hüseyin Yücel: 128



21:00| Hüseyin Yücel ve ekibi, Serdal Adalı ile bir araya geldi ve tebrik etti.



20:46| 15. SANDIK



Serdal Adalı: 381

Hüseyin Yücel: 123



20:43| 13. SANDIK



Serdal Adalı: 315

Hüseyin Yücel: 119



20:40| 14. SANDIK



Serdal Adalı: 319

Hüseyin Yücel: 136



20:32| 11. SANDIK



Serdal Adalı: 328

Hüseyin Yücel: 131





Serdal Adalı: 348

Hüseyin Yücel: 137

19:52| 10. SANDIK



Serdal Adalı: 345

Hüseyin Yücel: 116



19:47| 8. SANDIK



Serdal Adalı: 335

Hüseyin Yücel: 139

9. SANDIK



Serdal Adalı:



Hüseyin Yücel:

Hüseyin Yücel:

1. SANDIK





Seçildiğiniz takdirde ilk işiniz ne olacak? Serdal Adalı: "Yarın sabah ilk işim Ümraniye'ye gitmek ve Serdar Hoca ile buluşmak olacak. Yaşadığımız olayları bir tarafa bırakırsak, geçen sene iddialı transferlerle geldiğimiz nokta ortada. Serdar Hoca ile buluşmak ve genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Sonra da eşimin yanına gitmek istiyorum. 15 gündür eşimi görmüyorum. Çocuklarım, torunlarımla görüşeceğim ama ilk işim yarın Ümraniye'de toplantı olacak."

Serdal Adalı: "Çok güzel bir atmosfer var. Gayet düzeyli, saygılı bir seçim geçiyor. Çok güzel bir atmosfer var. Geçen seçimde yaşadığımız aksaklıkları yaşamadık."

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, oyunu kullandı.

Beşiktaş seçiminde üyelerin Galatasaray aleyhine tezahürat yapmasının ardından Divan başkanlığından uyarı: "Arkadaşlar, bu tezahüratlarla bir dahaki seçime katılamazsanız görürsünüz! 6222'yi uygulayıverirler! Boş verin maklubecilerle uğraşmayın. Biz Beşiktaş'a bakalım, bizim için Beşiktaş önemli"

Serdal Adalı: "Beşiktaş çok önemli bir seçim geçiriyor. Beşiktaş için en hayırlısı neyse o olsun. Genel kurula gelen üyelere teşekkür ediyorum. Hakkımızda hayırlısı, kazanan Beşiktaş olsun."

Hüseyin Yücel: "Hala evlerinde olup oy kullanmayanlar, tereddüt edenler varsa gelsinler ve oylarını kullansınlar. Tam anlamıyla bir rekor kıralım. Onları da buraya davet ediyorum."

"Başladığımız gün 60-40, 70-30 gerideydim. "Hasan Arat'ın devamı" söylemi vardı. Seçim kampanyası boyunca kendi gerçeklerimi anlattım, anlatmaya fırsat buldum. Kafa kafaya bir seçim geçecek. Az farkla kapanacağını düşünüyorum ama bu bir seçimdir kimse ne olacağını bilemez, göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz neler olacağını."

Hüseyin Yücel: "Serdal Ağabey'i ara sıra kızdırdım herhalde. Ben de onun artık yaşına veriyorum, ağabeyimdir, hakkım sonuna kadar helaldir. Ben biraz daha itidalli bir kampanya yürütmeyi tercih ettim. Beşiktaş'ın birlik ve beraberliğe ihtiyacı var çünkü. Tüm eski başkanları bir araya getireceğimi söyledim. Bundan sonraki seçimden sonra Beşiktaş'ı birlik ve beraberlik günleri bekliyor inşallah. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz."

Hüseyin Yücel: "Serdal Ağabey'i ara sıra kızdırdım herhalde. Ben de onun artık yaşına veriyorum, ağabeyimdir, hakkım sonuna kadar helaldir. Ben biraz daha itidalli bir kampanya yürütmeyi tercih ettim. Beşiktaş'ın birlik ve beraberliğe ihtiyacı var çünkü. Tüm eski başkanları bir araya getireceğimi söyledim. Bundan sonraki seçimden sonra Beşiktaş'ı birlik ve beraberlik günleri bekliyor inşallah. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz."

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanmak için salona geldi.

Beşiktaş'ta saat 13:40 itibariyle kongreye katılım sayısı 7832 olarak açıklandı.

SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI!

"Seçim öncesi yapılması gereken divan kurulu toplantısını neden yapmak istemediler, neden kaçtılar, neden gerçeği sakladılar? Beşiktaş'a verdikleri zararı saklıyorlardı, bu borç yükü ile karşımıza çıkmaktan korktular. Beşiktaş genel kurul üyeleri, bu saygısızlığa hak ettiği cevabı bugün verecektir"



"BUNDAN SONRA KİMSE SİZİ KANDIRAMAYACAK"



"Camiama yapamayacağım hiçbir şey söylemedim. Bugün de söylediklerim, tarihe not düşsün! Bundan sonra kimse sizi kandıramayacak!"



"KASADAN BİR KURUŞ ÇIKMAYACAK"

"Sponsorluk anlaşmaları yapmaya başladık. Yarın sabahtan itibaren Beşiktaş'a önemli bir kaynak yaratmaya başlayacağız. Beşiktaş'ı el birliği ile yeniden ayağa kaldırmak hepimizin görevidir."



"SORUNU, SORUNU YARATANLARLA ÇÖZEMEZSİNİZ"



"Sorunu, sorunu yaratanlarla çözemezsiniz! Kendisi ibra etmeyecek zihniyet ile yola çıkamazsınız!"



"KAZANAN BEŞİKTAŞ OLACAK"



"Bu kutsa makama, bu kutsal görevi kimlere vermeniz gerektiği ortadadır. Bugün, karşınızda seçilemediğim takdirde son kez başkan adayı olarak çıkıyorum, bunu herkes bilsin! Bir yıl önce söylediklerimde haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Yalan rüzgarları yaşadık, yaşamaya da devam ediyorum. Bu defaki yol ayrımında, tercihini buna göre belirlemenizi rica ediyorum. Beşiktaş'ı hep birlikte güzel günlere taşıyacağımıza inanıyorum. Kazanan Beşiktaş olacak!"



HASAN ARAT TAMAMLAYAMADI