13 bin 158 oy kullanımı ile rekor katılım sağlanan seçimde, Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu. Adalı, 4. adaylığında ezici bir üstünlük kurarak ilk kez başkan seçildi.



REKOR OYLA KAZANDI



Öte yandan Serdal Adalı, Beşiktaş tarihinin en yüksek oyunu alarak seçim kazanan başkanı oldu. Bir önceki rekor, 7 bin 271 oy ile istifa eden Hasan Arat'a aitti.

Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı belli oldu.13 bin 158 oy kullanımı ile rekor katılım sağlanan seçimde, Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu. Adalı, 4. adaylığında ezici bir üstünlük kurarak ilk kez başkan seçildi.

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'nın ilk sözleri: "Tüm camiama teşekkür ediyorum. Tarifi zor şeyler yaşıyorum. Sağ olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Yılbaşından sonra tüm eski başkanları arayacağım ve bir araya getirmeye çalışacağım."

Seçildiğiniz takdirde ilk işiniz ne olacak? Serdal Adalı: "Yarın sabah ilk işim Ümraniye'ye gitmek ve Serdar Hoca ile buluşmak olacak. Yaşadığımız olayları bir tarafa bırakırsak, geçen sene iddialı transferlerle geldiğimiz nokta ortada. Serdar Hoca ile buluşmak ve genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Sonra da eşimin yanına gitmek istiyorum. 15 gündür eşimi görmüyorum. Çocuklarım, torunlarımla görüşeceğim ama ilk işim yarın Ümraniye'de toplantı olacak."

Serdal Adalı: "Çok güzel bir atmosfer var. Gayet düzeyli, saygılı bir seçim geçiyor. Çok güzel bir atmosfer var. Geçen seçimde yaşadığımız aksaklıkları yaşamadık."

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, oyunu kullandı.

Beşiktaş seçiminde üyelerin Galatasaray aleyhine tezahürat yapmasının ardından Divan başkanlığından uyarı: "Arkadaşlar, bu tezahüratlarla bir dahaki seçime katılamazsanız görürsünüz! 6222'yi uygulayıverirler! Boş verin maklubecilerle uğraşmayın. Biz Beşiktaş'a bakalım, bizim için Beşiktaş önemli"

Serdal Adalı: "Beşiktaş çok önemli bir seçim geçiriyor. Beşiktaş için en hayırlısı neyse o olsun. Genel kurula gelen üyelere teşekkür ediyorum. Hakkımızda hayırlısı, kazanan Beşiktaş olsun."

Hüseyin Yücel: "Hala evlerinde olup oy kullanmayanlar, tereddüt edenler varsa gelsinler ve oylarını kullansınlar. Tam anlamıyla bir rekor kıralım. Onları da buraya davet ediyorum."

"Başladığımız gün 60-40, 70-30 gerideydim. "Hasan Arat'ın devamı" söylemi vardı. Seçim kampanyası boyunca kendi gerçeklerimi anlattım, anlatmaya fırsat buldum. Kafa kafaya bir seçim geçecek. Az farkla kapanacağını düşünüyorum ama bu bir seçimdir kimse ne olacağını bilemez, göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz neler olacağını."

Hüseyin Yücel: "Serdal Ağabey'i ara sıra kızdırdım herhalde. Ben de onun artık yaşına veriyorum, ağabeyimdir, hakkım sonuna kadar helaldir. Ben biraz daha itidalli bir kampanya yürütmeyi tercih ettim. Beşiktaş'ın birlik ve beraberliğe ihtiyacı var çünkü. Tüm eski başkanları bir araya getireceğimi söyledim. Bundan sonraki seçimden sonra Beşiktaş'ı birlik ve beraberlik günleri bekliyor inşallah. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz."

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanmak için salona geldi.

Beşiktaş'ta saat 13:40 itibariyle kongreye katılım sayısı 7832 olarak açıklandı.

SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI!

"Seçim öncesi yapılması gereken divan kurulu toplantısını neden yapmak istemediler, neden kaçtılar, neden gerçeği sakladılar? Beşiktaş'a verdikleri zararı saklıyorlardı, bu borç yükü ile karşımıza çıkmaktan korktular. Beşiktaş genel kurul üyeleri, bu saygısızlığa hak ettiği cevabı bugün verecektir"



"BUNDAN SONRA KİMSE SİZİ KANDIRAMAYACAK"



"Camiama yapamayacağım hiçbir şey söylemedim. Bugün de söylediklerim, tarihe not düşsün! Bundan sonra kimse sizi kandıramayacak!"



"KASADAN BİR KURUŞ ÇIKMAYACAK"

"Sponsorluk anlaşmaları yapmaya başladık. Yarın sabahtan itibaren Beşiktaş'a önemli bir kaynak yaratmaya başlayacağız. Beşiktaş'ı el birliği ile yeniden ayağa kaldırmak hepimizin görevidir."



"SORUNU, SORUNU YARATANLARLA ÇÖZEMEZSİNİZ"



"Sorunu, sorunu yaratanlarla çözemezsiniz! Kendisi ibra etmeyecek zihniyet ile yola çıkamazsınız!"



"KAZANAN BEŞİKTAŞ OLACAK"



"Bu kutsa makama, bu kutsal görevi kimlere vermeniz gerektiği ortadadır. Bugün, karşınızda seçilemediğim takdirde son kez başkan adayı olarak çıkıyorum, bunu herkes bilsin! Bir yıl önce söylediklerimde haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Yalan rüzgarları yaşadık, yaşamaya da devam ediyorum. Bu defaki yol ayrımında, tercihini buna göre belirlemenizi rica ediyorum. Beşiktaş'ı hep birlikte güzel günlere taşıyacağımıza inanıyorum. Kazanan Beşiktaş olacak!"



HASAN ARAT TAMAMLAYAMADI

16.20| Serdal Adalı: "Hüseyin Yücel de benim kardeşimdir. Benim listemde seçime de girdi. Geçtiğimiz seçimde Hasan Bey ile birlikte seçime girdi. Onun haricinde Hüseyin Yücel'i insan olarak da severim ama konu Beşiktaş olunca atışmalar oluyor. Hüseyin Yücel, her zaman benim kardeşimdir. Çok kıymetlidir, Beşiktaş için de çok kıymetlidir. Sonuca göre o da kararı alacaktır."16.19|16.18| 4. kez aday oldunuz ve son kez aday olduğunuzu söylediniz. Sizin için de tarihi bir gün, dönüm noktası diyebilir miyiz?" Serdal Adalı: "Evet. Bundan önce 3 dönem, Beşiktaş'ın ne zaman ihtiyacı olduysa aday oldum. Elimden geleni yaptım. Bir aylık bir seçim süreci oldu. Çok düzeyli, kaliteli bir seçim yaşıyoruz. Beşiktaş'a yakışan bir seçim. İnşallah Beşiktaş için hayırlısı olur."

16.09| Serdal Adalı: "Değerli Beşiktaşlılar; Beşiktaş başkanlık makamına aday olarak karşınıza çıktığım Genel Kurulumuzda oyumu kullandım. Kongre sonucunun Beşiktaşımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Beşiktaş kazanacak."15.56|15.53|

15.48| Serdal Adalı: "Son oy kullanılıp, son oy sayılmadan yorum yapmak doğru değil. Söylediğim gibi, hakkımızda hayırlısı"15.47| Hüseyin Yücel ile aynı sandıkta oy kullandınız Serdal Adalı: "Bilmiyordum, şimdi öğrendim."15.46| Serdal Adalı: "10 binin üzeri olacak diye tahmin ediyordum. Herkes geldi ve iradesini koydu. Beşiktaş için hayırlı neyse o olsun."

15.45|



15.44| "Serdal Adalı: "Teşekkür ederim, hayırlısı olsun."15.43| Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı, oyunu kullandı.15.30|15.29| Hüseyin Yücel:15.28|15.27|15.26| Hüseyin Yücel: "6 binden fazla yeni oy kullanacak genç arkadaş vardı. Ne kadarı geldi bilmiyoruz. Onların oyları çok önemli. Sabahtan bu yana herhangi bir olayın yaşanmaması, hakikaten burada bir demokrasi şöleni yaşandı. Beşiktaş'ın artık birlik ve beraberliği ihtiyacı var. Kim kazanırsa kazansın diğerine destek vereceğine eminim ben."

15.25| Hüseyin Yücel: Hüseyin Yücel: "Kongre üyeleri bizi şaşırttı. Ben ve Serdal Adalı, genel kurul üyelerimize çağrıda bulunduk oy kullanmaları için. Anlaşılan, bu çağrımız karşılık bulmuş vaziyette. Ben bundan dolayı tüm kongre üyelerine teşekkür ediyorum. Büyük teveccühte bulundular. 1.5 saat daha var. 13 bini geçecek gibi. Yeni bir rekor kırılabilir Beşiktaş seçimlerine dair. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz."

15.17| Hüseyin Yücel: Beşiktaş'ta Olağanüstü Genel Kurula katılım sayısı saat 15.17 itibariyle 11420.

15.14| Hüseyin Yücel: "Sergen Yalçın ile görüşeceğiz ilk etapta. Oturacağız ve konuşacağız."15.11| Hüseyin Yücel: "İlk işim, ilk antrenmanı taraftara açık yapmayı istiyorum. İlk işim bu olacaktır."

15.09| Hüseyin Yücel: "Ben zaten bütün seçim propagandamı, seçim sürecince hep tatlı dilden yana kullandım. Hiç belden aşağı vurmamaya çalıştım. Kendisine hep Serdal Ağabey diye hitap ettim. Bugün de burada çok güzel karşılaştık. Günün sonunda kazanan Beşiktaş olacak. Beşiktaş'ın artık birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Serdal Adalı seçilmesi halinde tüm desteğim kendisiyle birlikte, aynı şekilde onun da desteği benimle olacaktır. İkimiz de Beşiktaş için çalışıyoruz."

15.08| Hüseyin Yücel: "Şu anda bir şey kestirmek mümkün değil. Her iki grubun da kendisine özgü, kendisine has taraftarları var. Ama bunlar 100-200 kişilik gruplar. Zannediyorum ki 10 bini geçen bir oy kullanımı söz konusu olacak. Sandıklar açıldıktan sonra 19.00-20.00 gibi işin rengi belli olur. Şimdiden bir şey söylemek çok zor."15.05| Hüseyin Yücel: "Gerçekten çok yüksek bir katılım var. Bu kadar yüksek bir katılım beklemiyorduk. Tüm kongre üyelerimize teşekkür ediyorum, teveccühte bulundular. Hem ben hem de Serdal Adalı seçim sürecinde çağrıda bulunmuştuk. Karşılık bulduğunu görüyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum."14.42| Hüseyin Yücel: "Hayırlı uğurlu olsun. Genel kurul üyelerimizin çok büyük teveccühü var. Belki yeni bir rekora imza atacağız. Oyunu kullanmamış üyelerimiz varsa onları da davet ediyoruz. Günün sonunda Beşiktaş için hayırlısı olur. Kim seçilirse seçilsin kazanan Beşiktaş olacak."14.40| Beşiktaş'ta başkan adayı Hüseyin Yücel oyunu kullandı.14.28|13.57| Serdal Adalı: "Beşiktaşımız için tarihi bir seçim gününde Beşiktaş'a sahip çıkan, Genel Kurul'a olağanüstü katılım gösteren tüm kongre üyelerimize teşekkür ederiz. Bu dakikaya kadar Genel Kurul'da gördüğümüz destek bizleri onurlandırdı. Genel Kurulumuzun, camiamızın her bir ferdine bu destek ve teveccüh için ayrıca teşekkür ederim. Oy kullanma işlemi devam ediyor, tüm üyelerimizi sandığa davet ediyoruz! Birlikte daha güçlü yarınlar için "13.37| Hüseyin Yücel: "Sandığa katılım çok yüksek. Camiamız yine demokrasi dersi veriyor. Teveccühünüz için teşekkür ediyorum. Oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek... Şimdi oyunuza ve Beşiktaşımıza sahip çıkma zamanı."13.40|13.15| Beşiktaş'ta oy kullanmak için sandığa gelen bir kongre üyesi fenalaştı. Rahatsızlanan kongre üyesi için ambulans çağrıldı.11.38| Beşiktaş JK'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a katılım, saat 11:15 itibarıyla 3.650 kişi olarak açıklandı.10.50| İki başkan adayının açıklamalarının ardından oy verme işlemi başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.10.00| Genel kurulda, kongre divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi."Bugün buradaki herkes, ciddi bir sorumluluk üstleniyor. Ama biliyorum ki güzel günler yarın kadar yakın. Seçim kararı aldığımdan bu yana tüm sorulara cevap verdim. Hiçbir Beşiktaşlı'nın tek sorusu dahi yanıtsız kalmamalıydı. Şimdi de kendime bu soruyu soruyorum; "Ben ne yaptım, ben de orada değil miydim?" Ben babadan Beşiktaşlıyım, Beşiktaş sevdam dün başlamadı, bugün de bitmeyecek!""Beşiktaş'a hizmet etmenin şerefi, benim için tüm duyguların üzerinde olduğu için karşınıza çıktım. Bugün burada bu konuşmayı yapmak, benim için her şeyin üstündedir. Benim için hain, darbeci dediler! Çok üzüldüm ama karşılık vermedim. Biraz önce sayın Adalı, "Kalkışma" sözünü kullandı! Herhalde en demokratik darbeci ben oluyorum, göreve gelir gelmez seçim kararı alıyorum! Onlara soruyorum, gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Bu sözleri hak ettim mi? Ben Beşiktaş'ı sevmekten, menfaatlerini korumaktan başka hiçbir şey yapmadım""Hatasız mıyım, tabii ki hatalarım olmuştur. Ancak şundan eminim, benim Beşiktaş'a tek bir yanlışım dahi olmadı, olamaz! Bu yüzden alnım açık, dimdik karşınızdayım!""Artık yeter diyorum! Bugün burada olmayanların yükünü daha fazla taşımak istemiyorum! Sevgili genel kurul üyeleri, nasıl bir başkan hayal ediyorsunuz? Sürekli sinirli, bel altı vuran, Beşiktaş başkanına, "Sen kimsin?" diyen birini mi istiyorsunuz, yoksa tüm Beşiktaş başkanlarını aynı sofraya davet edecek cesaretli birini mi?""Ben koltuk sevdalısı değilim, Beşiktaş sevdalısıyım. Her dönemde, "Son seçimim" deyip hırsına yenik düşen biri olarak karşınıza asla çıkmayacağım! Kaçmadım, korkmadım, kandırmadım!""Bir yıldır mücadelenin sonunda elde edilen başarıya konmadım! Beşiktaş armasının peşine şov yapmak düşmedim. Rakibimin projelerini, bürokrasi sopasıyla baltalamadım! Kendi seçtiği, renkli bir takım taraftarının yönetim kurulu üyesi üzerinden yüklenmedim! Algı yapmak için uğraşmadım. Sosyal medya trollerim yok! Ben hep Beşiktaş için yandım, Beşiktaş için tutuştum!""Bana para üzerinden laf söyleyenler, bu işler finansal güçle parasız bir şekilde olmuyor. Bir gelir eko sistemi oluşturdum. Beşiktaş için tüm gücümle uğraştım. 86.8 milyonun Beşiktaş kasasına girmesi için güç birliği yaptım. Sektöründe önce olan firmalar sponsor oldu. Maalesef dün, duyuyoruz ki, bir inşaat firmasının patronu, sayın başkan adayı tarafından aranarak tehditte bulunulmuştur!""Bu güçlü tablo, bazıları için hayal olabilir ama benim için gerçek. Bu gerçek Beşiktaş için çok önemli. Tebrik edeceklerine, nasıl vururuz diye düşündüler. Ben gerçekten anlamıyorum. Beşiktaş'a gelir getirecek projeyi engellemek hangi aklın ürünü? Sayın Adalı, güzel ağabeyim, eğri oturalım doğru konuşalım, sen neden karalıyorsun, sen niye algı yaratma peşinde koşuyorsun? Madem bu kadar zamanın var, sen daha iyisini yap biz de alkışlayalım"Bankalar Birliği gibi bir derdimiz var. Bunun için planımız belli. 15 günlük sürede, biri de eski başkan olmak üzere, 6 isimle konuştuk. 12 milyon euro'nun sözünü aldık. 45 kişiyle de bu anlaşmayı tamamlayacağımıza inanıyorum""Beşiktaş, faiz yükünü taşımadan, Bankalar Birliği'nden çıkacak. Nasıl mı eminim, para güvenli limanı tercih eder. Mevlana'nın güzel bir sözü var, "Dün, dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım." Sadece icraat yapacağım.""Göreve gelir gelmez futbol takımı için kolları sıvayacağız. Eksikleri çok iyi biliyoruz. Hoca konusunu, takviyeleri hemen çözüme kavuşturacağız. Gidecek oyuncular için planlarımız belli. Futbol icra kurulu oluşturduk. Bu sistemi anlattım. Ümraniye'nin havası tamamen değişecek. Bu sadece parayla olacak bir şey değil, aynı zamanda sportif akıl becerisidir. Amatör branşlarda da bu aklı kullanacağız. Bütün branşlarda armamızı zirveye taşımak için çalışacağız."Taraftarımızla birlikte kenetleneceğiz. Bilet fiyatları ile ilgili şikayetleri biliyorum. O konu bende, kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarımızla, oyuncularımızı birleştireceğiz. İnönü ruhunu inşallah tekrar yapacağız.""İletişimde dönüşüm yapacağız. Beşiktaş, dijital medya oluşumu ile iletişim birimini yeniden yapılandırıyoruz. Çağın gerektirdiği dönüşümü Beşiktaş iletişimde yaşayacağız""SuperApp, bizim hem iletişim hem de finans kaynağımız. Dünya değişiyor, iletişim de değişiyor. SuperApp, bizim taraftarımızla aramızda köprü. Avrupa'nın en çok kullanılan ve gelir getiren projesi olacak. Bizim yapacaklarımız var ve kaybedecek vakit yok. Yarın çalışmaya başlayacağız ve önümüzdeki 3.5 sene durmadan Beşiktaş'a hizmet edeceğiz. Bunun için sandıkta gereğini yapacaksınız, biliyorum. İnşallah hep birlikte akşam zaferimizi kutlayacağız.""Para, pul, maddiyat... Sayın Adalı'ya katılıyorum, her şekilde bulunur. Beşiktaş'a olan teveccüh son derece büyüktür. Birlik ve beraberlik kolay kolay elde edilmez. Hep birlik ve beraberlik dili kullandım. Hiçbir zaman bel altına girmedim. Eğer seçildiğimiz takdirde, sizler de bunları göreceksiniz. Tüm eski başkanlar, taraftarlar, tüm oyuncular olmak üzere birlik ve beraberliği sağlayacağız. Sizlere can-ı gönülden söz veriyorum.""Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ve camiamızın 121. yılında huzurlarınızda olmanın gururunu yaşıyorum. Beşiktaş'ın kapısında girdiğimde ne hissediyorsam bugün de aynı şeyleri hissediyorum. Beşiktaş için her zaman gövdemi taşın altına koydum, bugün de adayım.""Beşiktaş tarihinde görülmediği üzere 100 milyon euro borçlandırılmıştır! Önümüzdeki 3 sene boyunca gelirler hoyratça israf edilmiştir, son bir yıldaki kötü gidişe neden olanlar, kaçmıştır, hodri meydan diyerek Beşiktaş başkanlık makamına aday olmuştur! Beşiktaş adını kayyum ile ananların camiada yeri yoktur!""Her şeyi birlikte yaptılar ve eşbaşkanlık yaptılar. Siz Beşiktaş'ın adını sahte imza, komisyon ile andınız! Beşiktaş camiası, bunları unutmayacak. Camiamız merak etmesin, biz burada olduğumuz sürece Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak. Bundan sonra kimse Beşiktaş ile ilgili böyle cümle kuramayacak!""İkinci başkanlık döneminde bu tabloyu yaratan, bu tablonun karşısında duramayan aday Beşiktaş'a nasıl liderlik edecek! Yıllardır Beşiktaş ile uğraşan yapı ile nasıl uğraşacak! Algılarla, masallarla Beşiktaş'a başkan seçmenin sonuçlarını yaşadık! Beşiktaş'a ayağa kaldırmak için aday oldum. Camiamızı yeniden bir araya getireceğiz. Son bir senede kaybettiğimiz güven ortamını yeniden yakalayacağız. İstikrar adına 3.5 yıldır bir plan geliyoruz. Futbol takımını yeniden inşa etmek için tüm planlarımız hazır. Yapmamız gereken takviyeler ve adımlar hazır. Ara dönemdeki transferler, sponsor desteği ile kasamızdan bir kuruş çıkmadan yapılacak.""Mayıs ayına kadar ödenmesi gereken 50 milyon euro'yu ben ve arkadaşlarım kendi kaynaklarımızla yapacağız. Sizlerin teveccühü ile Beşiktaş'ı inşa etmeye başlayacağız. Hedefimiz, Beşiktaş'ı Bankalar Birliği borcundan kurtarmak olacak. Bunu da bahsettiğimiz gayrimenkul projesi ile yapacağız. Borcu, borç ile kapatamazsınız"3 Aralık 2023'te başkanlığa seçilen Hasan Arat, görev süresini tamamlayamadı. Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 29 Kasım'da istifa etti.Tüzük gereği Arat'ın yerine geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel ise yönetim kurulunu toplayarak olağanüstü kongre kararı aldı.Beşiktaş'ın yeni başkanı olabilmek için kogrede Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarışıyor.Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı veriyor.Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturdu.Eski başkanlardan Fikret Orman'ın son döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Yücel, 20 Ekim 2019'da Ahmet Nur Çebi'nin ilk kez başkanlığa seçildiği kongrede diğer adaylardan Serdal Adalı'nın listesinde yer almıştı.Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarışıyor.Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.Beşiktaş'ta görev yapan son 4 başkan, olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda göreve seçildi.Siyah-beyazlı kulüpte Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturdu.Yücel ya da Adalı, seçilmeleri halinde olağanüstü seçimli genel kurulla göreve gelen üst üste 5. başkan olacak.Süleyman Seba, Beşiktaş'ın 121 yıllık tarihinde en uzun süre başkanlık yapan isim olarak tarihe geçti.Seba, 1984-2000'de 16 yıl aralıksız siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlendi. Beşiktaş, "Onursal Başkan" Süleyman Seba döneminde futbolda 22 kupa kazanarak tarihi başarılara imza attı.1903-1908: Mehmet Şamil1908-1911: Şükrü Paşa1911-1918: Fuat Paşa1918-1923: Fuat Balkan1923-1924: Salih Bey1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni1926-1928: Fuat Balkan1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni1930-1932: Emin Şükrü Kunt1932-1935: A. Ziya Karamürsel1935-1938: Fuat Balkan1938-1939: A. Ziya Karamürsel1939-1941: Yusuf Ziya Erdem1941-1942: A. Ziya Karamürsel1942-1950: A. Ziya Kozanoğlu1950: Ekrem Amaç1950-1952: Salih Fuat Keçeci1952-1955: A. Ziya Kozanoğlu1955-1956: Tahir Söğütlü1956-1957: Danyal Akbel1957: Ferhat Nasır1957-1958: Nuri Togay1958: Enver Kaya1959-1960: Nuri Togay1960-1963: Hakkı Yeten1963-1964: Selahattin Akel1964-1966: Hakkı Yeten1966-1967: Hasan Salman1967-1968: Hakkı Yeten1968-1969: Talat Asal1969-1970: Rüştü Erkuş1970: Nuri Togay1970-1971: Agasi Şen1971-1972: Himmet Ünlü1972-1973: Şekip Okçuoğlu1973-1977: Mehmet Üstünkaya1977-1979: Gazi Akınal1979: Hüseyin Cevahir1979–1980: Gazi Akınal1980-1981: Rıza Kumruoğlu1981-1984: Mehmet Üstünkaya1984-2000: Süleyman Seba2000-2004: Serdar Bilgili2004-2012: Yıldırım Demirören2012: Yalçın Karadeniz2012-2019: Fikret Orman2019-2023: Ahmet Nur Çebi2023-2024: Hasan Arat2024: Hüseyin Yücel