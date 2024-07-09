Beşiktaş'ın Slovenya kampı kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Slovenya kampı kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılması beklenen Alex Oxlade-Chamberlain, Franscisco Montero, Ante Rebic, Tayfur Bingöl ve Daniel Amartey kamp kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ise 15 Temmuz'da kampa katılacak. Beşiktaş'ta A Milli Takım'la EURO2024'e katılan Mert Günok'un da izni devam ediyor.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılması beklenen Alex Oxlade-Chamberlain, Franscisco Montero, Ante Rebic, Tayfur Bingöl ve Daniel Amartey kamp kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ise 15 Temmuz'da kampa katılacak. Beşiktaş'ta A Milli Takım'la EURO2024'e katılan Mert Günok'un da izni devam ediyor.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
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