Beşiktaş'ın Slovenya kampı kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Slovenya kampı kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Slovenya kampı kadrosu belli oldu
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09 Temmuz 2024 23:18
Son güncelleme 09 Temmuz 2024 23:23
Beşiktaş, Slovenya kampı kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılması beklenen Alex Oxlade-Chamberlain, Franscisco Montero, Ante Rebic, Tayfur Bingöl ve Daniel Amartey kamp kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ise 15 Temmuz'da kampa katılacak. Beşiktaş'ta A Milli Takım'la EURO2024'e katılan Mert Günok'un da izni devam ediyor.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:



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