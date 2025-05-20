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Beşiktaş'ın Lacazette ısrarı!

Beşiktaş'ta yönetim, iki yıldır kadrosuna katmak istediği Alexandre Lacazette için kolları yeniden sıvadı. Siyah beyazlı kulübün 33 yaşındaki golcü için görüşmelere başladığı bildirildi.

calendar 20 Mayıs 2025 09:46 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 09:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın Lacazette ısrarı!
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Beşiktaş yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle forvet hattında ve kanatlara çalışmalar yapmaya başlayan siyah-beyazlılar, forvet hattını dünyaca ünlü isimlerden oluşturmak istiyor.

ROTA YENİDEN LACAZETTE

Birçok alternatif isimler üzerinde duran Kara Kartal'da gündemin ilk sırasında son iki sezondur da ilgilendiğini Alexandre Lacazette geliyor. Lyon ile sözleşmesi bitecek olan Fransız futbolcu için nabız yoklamayı sürdüren yönetim Tecrübeli oyuncu ile görüşmeye başladı.

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"YENİ TAKIMIM NETLEŞECEK"

Son yıllarda Kara Kartal'ın gündeminden düşmeyen 33 yaşındaki golcü için önceki gün Lyon'daki son maçında iki golle Fransız ekibine veda etti. Lacazette başta Beşiktaş olmak üzere kendisine gelen teklifleri doğrularken, yaptığı açıklamada, "Şimdi düşünme zamanı, yeni takımım birkaç hafta içinde netleşecek" ifadelerini kullandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 42 resmi maça çıkan Fransız yıldız 19 gol atarken, 3 kez de asist yaptı. Fransız golcünün teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında. 


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