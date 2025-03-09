Beşiktaş'ın kurtuluş formülü!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Divan Kurulu Toplantısı'nda mayıs ayına kadar Bankalar Birliği'nden çıkacaklarını açıklamıştı.



Siyah-beyazlılar, bedelli sermaye artırımı kararını ve SPK başvurusunu KAP'a bildirerek bunun ilk adımını attı.



Beşiktaş'tan bedelli sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Şirketimizin 6 milyar TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.2 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 4.8 milyar TL artırılarak 6 milyar TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur."



Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından net 9.5 milyar TL fon elde edilmesi planlanıyor. Fonun %90 ila %98'lik kısmı Bankalar Konsorsiyumu'na kredi ödemeleri için kullanılacak.



RAHAT BİR NEFES ALACAKLAR



Yüzde 2 ila yüzde 10'luk kısmı ise cari ödemeler, futbolcu, teknik personel ödemeleri, bonservis ve diğer ödemeler için ayrılacak. Beşiktaş'ın yıllık 1.5 milyar TL'yi aşan faiz yükü bulunuyor. Faiz ve benzeri birçok konuda sıkıntıda olan siyahbeyazlı kulüp, sermaye artırımıyla rahat bir nefes almayı hedefliyor.



SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?



Başkan Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda Bankalar Birliği'nden çıkış müjdesini vermiş ve "Üzerinde çok yoğun bir şekilde çalıştığımız farklı gelir projelerimiz de mevcut. Hedefimiz mayıs ayı itibariyle kulübümüzün üzerindeki faiz yükünü önemli ölçüde ortadan kaldırmak olacak. Mayısa kadar bu Bankalar Konsorsiyumundan çıkacağız. Bunu herkes bilsin." ifadelerini kullanmıştı.







