Beşiktaş'ın Güney Kore'den transfer hedefi

Beşiktaş, Güney Kore'nin sol kanat forveti Gue-sung Cho'yu çok beğenirken, yakın takibe aldı

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Beşiktaş'ın Güney Kore'den transfer hedefi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2022 12:16
Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekibin izleme komitesi Güney Kore'nin sol kanat forveti Gue-sung Cho'yu yakın takibe aldı.

Antalya'da devre arası kampına katılan Güney Kore'nin 1.88'lik yıldızını yakın takibine alan scout ekibi 24 yaşındaki futbolcu için oldukça olumlu bir rapor hazırladı.

Komite, İzlanda maçında forvet oynayıp gol atan, Moldova karşısında ise çift forvette başarılı olan Cho'nun, Kore Ligi'ndeki maçlarının WyScout üzerinden izlemesini yaptı. Kore'de Jeonbuk Hyundai ekibinde forma giyen futbolcu için yönetimin sezon sonu gelmeden girişimde bulunması bekleniyor.

Larin gibi sol kanat forvet özelliği olan futbolcunun da Beşiktaş'a transferine sıcak bakabileceği belirtildi. 2013 yılından bu yana Güney Kore'de profesyonel olarak forma giyen genç oyuncu ülke dışına henüz çıkmadı

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.