Beşiktaş'ın golü iptal edildi!

Beşiktaş'ın Altay işe karşı karşıya geldiği mücadelede siyah beyazlıların bir golü geçerli sayılmadı.



Dakikalar 53'ü gösterdiğinde sağ kanattan Kerem arka direğe doğru ortaladı, ceza sahası içinde Kenan Karaman topu ağlara yolladı. Ancak öncesinde hakem, Kenan'ın Cebrail'e faul yaptığını tespit etti ve gol geçersiz sayıldı.



Bu sezon Beşiktaş formasıyla golü bulunmayan Kenan Karaman'ın daha önce de Ajax ve Altay maçlarında 2 golü iptal edilmişti.





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