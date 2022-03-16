Beşiktaş'ın elinde dördüncülük hedefi kaldı

Beşiktaş için geçen sezon ne kadar harika gittiyse bu sezon o kadar kötü gidiyor. Sezon öncesi şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen siyah beyazlıların şu anda elinde sadece dördüncülük hedefi kaldı.

Haber; Türkiye
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Beşiktaş'ın elinde dördüncülük hedefi kaldı
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16 Mart 2022 10:31
Galatasaray karşısında alınan yenilgi sonrası, son şampiyon Beşiktaş'ta bu sezon ikincilik ve Şampiyonlar Ligi imkansız hale geldi. Siyah beyazlıların elinde lig dördüncülüğü kaldı.

Geçen sezonun kadrosunu koruyan ve üstüne sükseli transferleri de ekleyen Kara Kartal için kırılma noktası takımın âdeta hastaneye dönüşmesiydi... Siyah beyazlılar ligin başında uzun süre ortalama 7-8 sakat oyuncuyla maçlara çıktı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax deplasmanına tam 13 eksikle gidildi.

7 MAÇTA İKİ GALİBİYET

Bu dönemde alınan kötü sonuçlar takımın öz güvenini düşürdü, şampiyon hoca Sergen Yalçın'ın da sonunu getirdi. En azından Ziraat Türkiye Kupası'nda elde edilecek zafer, Avrupa yolu için kestirme biletti. Ancak kupaya da erken veda edildi. Çeyrek finalde elenen siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne katılım için lig ikinciliğini gözüne kestirmişti. Son 7 maçta sadece iki galibiyet alınınca bu hedef de hayâl oldu. Şimdi elinde sadece Avrupa'ya katılım için ilk dörde girme hedefi kalan Beşiktaş'ın bu yolda önünde dört takım bulunuyor.

YÖNETİMİN SABRI KALMADI

Derbide Galatasaray 'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta eleştiri okları yine Kenan Karaman'ı vurdu. Karşılaşmanın henüz 17. dakikasında dört top kaybı yapan 27 yaşındaki oyuncuya sosyal medyada tepki çok büyük oldu. Türkiye gündeminde birinci sıraya kadar yükselen Kenan'a yönetimin de sabrı kalmadı. Siyah beyazlı idarecilerin, Kenan'la sezon sonunda yolları ayırmaya kesin olarak karar verdiği öğrenildi.

MORALLER BOZUK

Siyah beyazlılar derbideki mağlubiyetin ardından Hatayspor maçı hazırlıkları için ara vermedi. Dün yapılan çalışmada futbolcuların moralinin oldukça bozuk olduğu öğrenildi. Çalışmaya sakatlıkları süren N'Koudou, Oğuzhan, Welinton ve Pjanic katılmadı.

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