Beşiktaş, ilk hazırlık maçına çıkıyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Avusturya'ya giden Beşiktaş, buradaki ilk hazırlık maçına bugün çıkacak.
Siyah-beyazlılar, 11 gün sürecek olan Avusturya kampının ilk maçını bugün Türkiye saati ile 17:00'da Tivoli Stadı'nda Almanya Bundesliga'ya dönen Werder Bremen'e karşı oynayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in futbolculuk döneminde eski takımı Werder Bremen'in karşısına çıkacak olan Beşiktaş'ın ilk hazırlık maçı D-Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARI
9 Temmuz Cumartesi
17.00 Beşiktaş-Werder Bremen (Tivoli Stadı)
12 Temmuz Salı
16.00 Beşiktaş-Viktoria Plzen (Kufstein Arena)
15 Temmuz Cuma
18.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)
23 Temmuz Cumartesi
19.00 Beşiktaş-Wolverhampton Wanderers (Estadio Camilo Cano La Nucia)
26 Temmuz Salı
19.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)
30 Temmuz Cumartesi
19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)
Siyah-beyazlılar, 11 gün sürecek olan Avusturya kampının ilk maçını bugün Türkiye saati ile 17:00'da Tivoli Stadı'nda Almanya Bundesliga'ya dönen Werder Bremen'e karşı oynayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in futbolculuk döneminde eski takımı Werder Bremen'in karşısına çıkacak olan Beşiktaş'ın ilk hazırlık maçı D-Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARI
9 Temmuz Cumartesi
17.00 Beşiktaş-Werder Bremen (Tivoli Stadı)
12 Temmuz Salı
16.00 Beşiktaş-Viktoria Plzen (Kufstein Arena)
15 Temmuz Cuma
18.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)
23 Temmuz Cumartesi
19.00 Beşiktaş-Wolverhampton Wanderers (Estadio Camilo Cano La Nucia)
26 Temmuz Salı
19.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)
30 Temmuz Cumartesi
19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)
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