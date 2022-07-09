Beşiktaş, ilk hazırlık maçına çıkıyor

Yeni sezon hazırlıklarının sürdüren Beşiktaş, sezon öncesi ilk hazırlık maçını Avusturya kampında Werder Bremen ile yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, ilk hazırlık maçına çıkıyor
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09 Temmuz 2022 09:46
Yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Avusturya'ya giden Beşiktaş, buradaki ilk hazırlık maçına bugün çıkacak.

Siyah-beyazlılar, 11 gün sürecek olan Avusturya kampının ilk maçını bugün Türkiye saati ile 17:00'da Tivoli Stadı'nda Almanya Bundesliga'ya dönen Werder Bremen'e karşı oynayacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in futbolculuk döneminde eski takımı Werder Bremen'in karşısına çıkacak olan Beşiktaş'ın ilk hazırlık maçı D-Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARI

9 Temmuz Cumartesi

17.00 Beşiktaş-Werder Bremen (Tivoli Stadı)

12 Temmuz Salı

16.00 Beşiktaş-Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma

18.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)

23 Temmuz Cumartesi

19.00 Beşiktaş-Wolverhampton Wanderers (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı

19.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi

19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)

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