Beşiktaş ile Fatih Karagümrük 12. randevuda

Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 18 Ocak Salı günü 12. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş ile Fatih Karagümrük 12. randevuda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2022 15:45
Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 18 Ocak Salı günü 12. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, ligde 8. kez yer alan Fatih Karagümrük ile oynadığı 11 maçın 7'sini kazandı.

Taraflar arasındaki iki karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Fatih Karagümrük, Beşiktaş'a 2 kez üstünlük kurmayı başardı.

1959-1960'da oynanan maçlarda Beşiktaş, rakibine 2-0 ve 4-1 üstünlük kurarken, 1960-1961'deki maçlardan birini 1-1 beraberlikle tamamlayıp birinden 2-1 galip ayrıldı.

1961-1962'de ilk maç Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci devredeki karşılaşmada 2-2 eşitlik yaşandı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün küme düştüğü 1983-1984 sezonunda ise rakibine 4-0 ve 4-1 üstünlük kurdu.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 4-1 kazanırken, Fatih Karagümrük de Vodafone Park'ta rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında oynadığı ve 10 kişi kaldığı maçta rakibini 1-0 mağlup etti.

Bu arada Süper Lig, 1959 ve 1962-1963 sezonlarında iki ayrı grup olarak organize edilirken, iki takım farklı gruplarda yer aldıkları için karşı karşıya gelemedi.  

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.