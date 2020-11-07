Beşiktaş iki gün izin yapacak

Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş iki gün izin yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş iki gün izin yapacak
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07 Kasım 2020 16:01
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 3-1 yenilen Beşiktaş iki gün izin yapacak. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaşlı futbolcular, Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçın hazırlıklarına 9 Kasım Pazartesi günü 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.



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