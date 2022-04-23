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Basketbol
ING Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş Icrypex evinde, Darüşşafaka'yı yıktı
Beşiktaş Icrypex evinde, Darüşşafaka'yı yıktı
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Beşiktaş Icrypex,sahasında Darüşşafaka'yı 81-75 mağlup etti
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
bjk.com.tr
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23 Nisan 2022 15:04
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