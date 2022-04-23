Beşiktaş Icrypex evinde, Darüşşafaka'yı yıktı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Beşiktaş Icrypex,sahasında Darüşşafaka'yı 81-75 mağlup etti

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Icrypex evinde, Darüşşafaka'yı yıktı
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23 Nisan 2022 15:04
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Beşiktaş Icrypex sahasında Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi. Akatlar'da oynanan mücadeleyi, siyah beyazlılar 81-75 kazandı.

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