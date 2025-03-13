Beşiktaş'ı kanatlandıran adam: Rafa Silva

Beşiktaş'ı adeta sırtlayan isimlerin en başında gelen Portekizli tecrübeli yıldız Rafa Silva, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de olmazsa olmazı oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ı kanatlandıran adam: Rafa Silva
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13 Mart 2025 08:31

Beşiktaş'ın maestrosu Rafa Silva, her şeye rağmen attığı goller ve yaptığı asistlerle takımı ayakta tutan yegane isim oldu.

OLE'NİN VAZGEÇİLMEZİ 

Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da hüsran yaşayan ve teknik direktör Solskjaer'in gelişiyle birlikte çıkışa geçen Beşiktaş'ta, ayakta kalıp siyah-beyazlıları adeta sırtında taşıyan isimlerin başında gelen Portekizli yıldızı Rafa Silva da Norveçli çalıştırıcının vazgeçilmezi oldu. 

Siyah beyazlılarda bazı oyuncuların üzerine çok ağır yük bindi. Bu isimlerin başında Rafa Silva geliyor. Bugüne dek oynanan 37 resmi maçın 22'sinde ilk 11'de forma giyen tecrübeli yıldız 12'sinde de 85 dakika sahada yer aldı. 

DOĞRU YOLDA TEK BAŞINA

Rafa'nın gösterdiği çabaya rağmen takım arkadaşları çoğu zaman sahada ona ayak uyduramadı. Solskjaer ile birlikte iyi bir moral motivasyon yakalayan tecrübeli yıldız, Süper Lig'de 27 maçta Antalya'ya 2, Samsun, Konya, Alanya, Trabzon ve Eyüp maçlarında da 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, tüm kulvardaki gol sayısı ise 13'e çıkardı. Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da toplam 37 mücadelede görev alan 31 yaşındaki oyuncunun 10 da asisti bulunuyor. 


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