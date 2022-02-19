Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Altay ile karşı karşıya geldi.



Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 1-0'lık skorla kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.



Beşiktaş'a Altay karşısında galibiyeti getiren golü ise 64. dakikada Domagoj Vida kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş, ligdeki 3 maçlık beraberlik serisine son verdi ve puanını 41'e yükseltti. Altay ise 22 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Altay ise kendi sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.



İLK YARININ ORTASINDA BEŞİKTAŞ KONTROLÜ ALDI



Karşılaşma ilk anlarda düşük tempoda başlarken, ilk yarının ortalarından itibaren Beşiktaş, rakip yarı alana yerleşti. Siyah-beyazlılar, 25-35 dakikaları arasında sağlı sollu rakibine baskı yaparken 31. dakikada net bir Alex Teixeira net bir fırsattan yararlanamadı. Bu dakikada soldan topla birlikte ceza sahasına giren Alex Teixeira'nın vuruşunu kaleci Lis kornere çelmeyi başardı.



Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.



BEŞİKTAŞ ATTI, İPTAL EDİLDİ!



Mücadelede dakikalar 53'ü gösterdiğinde sağ kanattan Kerem arka direğe doğru ortaladı, ceza sahası içinde Kenan Karaman topu ağlara yolladı. Ancak öncesinde hakem, Kenan'ın Cebrail'e faul yaptığını tespit etti ve gol geçersiz sayıldı.



DOMAGOJ VIDA SAHNEYE ÇIKTI



Gelişen Beşiktaş atakları 64. dakikada sonuç verdi. Bu dakikada sağ kanattan Rachid Ghezzal'ın kullandığı kornerde iyi yükselen Domagoj Vida takımını 1-0 öne geçirdi. Hırvat savunma oyuncusu bu golle bu sezon ilk kez fileleri sarstı.



AYNI DAKİKADA İKİ DİREK



Beşiktaş, golün ardından da baskını da arttırırken, aynı dakika içerisinde iki kez direğe takıldı. Siyah-beyazlılarda 72. dakika önce ceza sahası içinde Kenan Karaman'ın vuruşu, ardından da Alex Teixeira'nın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.



TEIXEIRA İLE POZİSYONLAR



Maçın son anlarında Beşiktaş, Alex Teixeira ile önemli pozisyonlara girdi. Brezilyalı futbolcu, 84. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak bu fırsatı değerlendiremedi. Teixeira bir dakika sonra ise topu ağlara gönderdi ancak bu kez de ofsayta yakalandı.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrılan taraf olmayı başardı.



UZATMADA PENALTI BEKLENTİSİ



Konuk ekip Altay, uzatma dakikalarında penaltı bekledi. VAR'la iletişime geçen hakem Volkan Bayarslan uzun bir beklemenin ardından Vida'nın pozisyonunda penaltı olmadığına hükmetti.



ÖNDER KARAVELİ'DEN 4 DEĞİŞİKLİK



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Altay maçına geçen haftaya göre 4 farklı isimle çıktı.



Siyah-beyazlı ekibin Adana Demirspor ile oynadığı maçta ilk 11'de şans bulan Atiba Hutchinson, Altay karşısında yedekler arasında yer aldı.



Geçen haftaki maçta görev alan oyunculardan Michy Batshuayi cezası nedeniyle Altay maçında takımını yalnız bırakırken, Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin de sakatlıklarından dolayı forma şansı bulamadı.



Beşiktaş'ta orta sahada Atiba'nın yerine Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Josef de Souza oynadı. Atiba ise karşılaşmanın 67. dakikasında Necip Uysal yerine oyuna dahil oldu.



Teknik direktör Önder Karaveli, sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda ise Güven Yalçın, Umut Meraş ve Kenan Karaman'a görev verdi.



Güven Yalçın takımı adına gol ararken, Kenan Karaman orta sahanın solunda forma giydi. Umut Meraş ise sol bekte takımına destek vermeye çalıştı.



GÜVEN YALÇIN 4 MAÇ SONRA



Beşiktaş'ta Güven Yalçın 4 lig maçı sonra ilk 11'de kendisine yer bulabildi.



Siyah-beyazlı takımın Gaziantep FK'yi 1-0 yendiği maçta ilk 11'de şans yakalayan Güven, ardından oynanan VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.



UMUT MERAŞ 5 MAÇ SONRA 11'DE GÖREV ALDI



Rıdvan Yılmaz'ın yokluğunda sol bekte görev alan Umut Meraş, 5 maç sonra bu şansı yakaladı.



Ligde son olarak Çaykur Rizespor ile 20. haftada oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Umut, yaşadığı sakatlık nedeniyle Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında takımdaki yerini alamadı.



Antrenman eksiği nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçı kadrosunda da kendine yer bulamayan Umut, 25. haftadaki Adana Demirspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil oldu. Milli oyuncu 83. dakikada yerini Francisco Montero'ya bıraktı.



Altay maçında ilk 11'de sahaya çıkan Kenan Karaman ise 2 karşılaşma sonra süre şansı yakaladı.



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de oynayan Kenan, Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında kadroda bulunmasına rağmen süre alamamıştı.



Siyah-beyazlı ekipte Atiba'nın yanı sıra Emre Bilgin, Francisco Montero, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan ve Emirhan Delibaş yedekler arasında yer aldı.



Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Georges-Kevin N'Koudou, Mert Günok ve Miralem Pjanic sakatlıkları nedeniyle Altay maçı kadrosunda yer alamadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Güven'den aldığı pasla ceza sahasına giren Necip, açısını düzeltip şutunu attı. Kaleci Lis sağına yatıp golü önledi, boşta kalan topu savunma taça gönderdi.



12. dakikada Altay'ın hızlı gelişen atağında Thaciano, sağdan bindiren Kappel'e pasını attı. Ceza sahasına giren Kappel'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.



23. dakikada Beşiktaş'ın gelişen atağında Teixeira ile paslaşan Kenan Karaman ceza sahasına girdi. Kenan'ın sol çaprazdan şutunda top kaleci Lis'te kaldı.



31. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Kenan Karaman ile verkaç yapan Alex Teixeira, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Teixeira'nın sol çaprazdan şutunu Lis son anda kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





58. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Vida ön direkte kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



64. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yükselen Vida kafa ile topu ağlara yolladı: 1-0.



72. dakikada Beşiktaş ikinci golüne çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği topa Kenan Karaman kayarak vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası önünde kontrol eden Alex Teixeira rakibinden kurtulup şutunu attı, top bir kez daha yan direğe çarptı. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



84. dakikada Montero'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Teixeira, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun aşırtma vuruşunu, kaleci Lis zorlanmadan kontrol etti.



90+3. dakikada Altay'ın gelişen atağında İbrahim Öztürk'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Paixao kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



90+4. dakikada Altay beraberlik golüne çok yaklaştı. Kappel çalımlarla ceza sahasına girdi, sol çaprazdan şutunda, Vida'nın ayak koyduğu top yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Volkan Bayarslan, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Welinton, Vida, Umut Meraş (Dk. 84 Montero), Josef, Necip Uysal (Dk. 67 Atiba), Ghezzal, Alex Teixeira (Dk. 90 Can Bozdoğan), Kenan Karaman, Güven Yalçın



Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Björkander, Özgür Özkaya (Dk. 46 Rodriguez), Zeki Yıldırım (Dk. 75 Poko), Thaciano, Pinares (Dk. 75 Bamba), Kappel, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah (Dk, 61 Paixao)



Gol: Dk. 64 Vida (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk 58 Umut Meraş, Dk. 64 Vida, Dk. 86 Welinton (Beşiktaş), Dk. 64 Pinares (Altay)









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