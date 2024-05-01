Beşiktaş gurbetçi yıldız için harekete geçti

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü kiralık olarak Schalke forması giyen Yusuf Kabadayi'ya çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş gurbetçi yıldız için harekete geçti
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01 Mayıs 2024 17:22
Son güncelleme 01 Mayıs 2024 17:27
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzakta kalan Beşiktaş gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.

GURBETÇİ YILDIZ GELİYOR

Alman basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Schalke 04'ün Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Kabadayi için harekete geçti.

Haberin detaylarında Schalke'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve iyi bir performans gösteren Yusuf Kabadayi için Beşiktaş'ın görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Beşiktaş için bonservis ile alakalı bir bilgi verilmezken Schalke'nin, 20 yaşındaki kanat oyuncusunu 1 milyon euroya satın alma maddesinin olduğu da söylendi.

23 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Schalke 04 formasıyla 23 resmi maça çıkan Yusuf Kabadayi bu karşılaşmalarda 5 gollük skor katkısı sağladı.

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