Beşiktaş gurbetçi yıldız için harekete geçti

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzakta kalan Beşiktaş gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.
GURBETÇİ YILDIZ GELİYOR
Alman basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Schalke 04'ün Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Kabadayi için harekete geçti.
Haberin detaylarında Schalke'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve iyi bir performans gösteren Yusuf Kabadayi için Beşiktaş'ın görüşme halinde olduğu iddia edildi.
Beşiktaş için bonservis ile alakalı bir bilgi verilmezken Schalke'nin, 20 yaşındaki kanat oyuncusunu 1 milyon euroya satın alma maddesinin olduğu da söylendi.
23 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Schalke 04 formasıyla 23 resmi maça çıkan Yusuf Kabadayi bu karşılaşmalarda 5 gollük skor katkısı sağladı.
GURBETÇİ YILDIZ GELİYOR
Alman basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Schalke 04'ün Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Kabadayi için harekete geçti.
Haberin detaylarında Schalke'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve iyi bir performans gösteren Yusuf Kabadayi için Beşiktaş'ın görüşme halinde olduğu iddia edildi.
Beşiktaş için bonservis ile alakalı bir bilgi verilmezken Schalke'nin, 20 yaşındaki kanat oyuncusunu 1 milyon euroya satın alma maddesinin olduğu da söylendi.
23 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Schalke 04 formasıyla 23 resmi maça çıkan Yusuf Kabadayi bu karşılaşmalarda 5 gollük skor katkısı sağladı.
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