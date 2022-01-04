Beşiktaş, Ghezzal'a gelen teklifleri geri çevirecek

Arap ülkelerinin gözdesi konumunda olan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal için gelen teklifleri siyah beyazlı yönetim geri çevirecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Ghezzal'a gelen teklifleri geri çevirecek
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04 Ocak 2022 10:14
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Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş'ta geçen sezonki performansıyla takımın şampiyonluğunda büyük rol oynayan, bu dönem de etkili futboluna karşın 2020-21'deki skor etkisinin uzağında kalan Rachid Ghezzal, buna rağmen özellikle Arap ülkelerinin gözdesi konumunda.

Özellikle Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde mücadele eden takımların radarında bulunan 29 yaşındaki sağ kanat için Beşiktaş cephesi ise devre arasında ayrılığa sıcak bakmıyor.

Yönetim, astronomik bir teklif gelmediği sürece devre arası transfer dönemi için gelecek olan her teklifi reddedecek. 

 


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