Beşiktaş GAİN'den Mersin'de farklı galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN, Mersin Spor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, sahadan 99-86 galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş, bu sonucun ardından sezona ikide iki ile başladı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Büyükçekmece Basketbol'u konuk edecek. Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji deplasmanına gidecek.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Halil Erkoç
Mersin Spor: Cowan 21, Cruz 13, Efe Ergi Tırpancı 4, White 2, Bentil 10, Olaseni 2, Cobbs 14, Kartal Özmızrak 2, March 9, Leon Harun Apaydın, Hakan Sayılı 9
Beşiktaş GAİN: Mathews 25, Berk Uğurlu 9, Anthony Brown 9, Vittorio Brown 8, Zizic 9, Dotson 11, Kamagate 14, Yiğit Arslan 2, Lemar 4, Canberk Kuş 8
1. Periyot: 22-29
Devre: 35-58
3. Periyot: 62-73