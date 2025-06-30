Beşiktaş Fibabanka'da altı oyuncuyla yollar ayrıldı!

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı'nda 6 yabancı oyuncuyla yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kelan Martin, Kyle Allman, Uros Plavsic, Dustin Sleva, Emanuel Terry ve Derek Needham ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Katkılarından dolayı 6 oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerlerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kelan Martin, Kyle Allman, Uros Plavsic, Dustin Sleva, Emanuel Terry ve Derek Needham ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Katkılarından dolayı 6 oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerlerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.
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