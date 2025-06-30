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Beşiktaş Fibabanka'da altı oyuncuyla yollar ayrıldı!

Beşiktaş Fibabanka'da yaprak dökümü başladı; Siyah beyazlılar Kelan Martin, Emanuel Terry, Derek Needham, Kyle Allman ve Dustin Sleva ile yollarını ayırdı.

calendar 30 Haziran 2025 18:56 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025 21:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Fibabanka'da altı oyuncuyla yollar ayrıldı!
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Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı'nda 6 yabancı oyuncuyla yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kelan Martin, Kyle Allman, Uros Plavsic, Dustin Sleva, Emanuel Terry ve Derek Needham ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Katkılarından dolayı 6 oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerlerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.


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