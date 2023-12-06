Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı!

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın biletleri satışa çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı!
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06 Aralık 2023 17:44
Son güncelleme 06 Aralık 2023 20:03
Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, derbinin biletlerinin bugün (çarşamba) saat 20.00'de satışa sunulduğu belirtildi.

Derbi için en ucuz biletin 340, en pahalı bilet ise 1.720 TL olması dikkat çekti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Sayın Hasan Arat ve yönetim kurulumuzun kararıyla taraftarlarımızın bu konudaki talepleri dikkate alınarak; bu maça özel derbi harici lig müsabakalarının altında bir fiyat politikası belirlenmiştir.

Fenerbahçe maçını taraftarlarımızın yaratacağı eşsiz atmosferde oynayabilmek için sabırsızlanırken; cumartesi günü Büyük Beşiktaş Taraftarı'nın tek bir koltuğu bile boş bırakmayacağına ve maç boyunca coşkusu ve desteğiyle takımımızı ateşleyeceğine inanıyoruz."

İşte derbinin bilet fiyatları:




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