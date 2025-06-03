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Beşiktaş 'eski aşk'a döndü

Beşiktaş, La Liga'nın gol krallığında kürsü yapan Osasuna'nın santrforu Budimir'i transfer etmek için kolları sıvadı.

calendar 03 Haziran 2025 09:02 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2025 09:05
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: Sporx.com
Beşiktaş 'eski aşk'a döndü
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Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Osasuna'nın golcüsü Ante Budimir'i listeye aldı. 33 yaşındaki deneyimli santrfor, geride bıraktığımız sezonda Osasuna formasıyla La Liga'da 21 gol kaydederek ligin en skorer üçüncü oyuncusu oldu.Bu performansıyla yalnızca İspanya'da değil, Avrupa genelinde de dikkatleri üzerine çekti.

Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurarak olası transferin şartlarını hakkında bilgi aldı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

KORANA VİRÜS ENGELİ


Hırvat oyuncunun Beşiktaş ile yolu daha önce de kesişmişti. 2020 yılında Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğü döneminde transferi gündeme gelen Hırvat golcü, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle siyah-beyazlılara imza atamamış ve sonrasında Osasuna'ya transfer olmuştu. Budimir bu sezon 28 gole katkı yaptı.

BUDİMİR'İN BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Hırvat golcü, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 42 maçta ise 24 gol ve 4 asistlik katkı verdi.


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