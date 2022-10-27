Beşiktaş Emlakjet'e geri döndü!

Beşiktaş Emlakjet, eski oyuncusu Jason Rich'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Emlakjet'e geri döndü!
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27 Ekim 2022 17:19
Beşiktaş Emlakjet Basketbol Takımı, eski oyuncusu Jason Rich'i transfer etti.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, daha önce 2018-2019 sezonunda Beşiktaş forması giyen 36 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon İtalyan temsilcisi Gevi Napoli Basket'in kadrosunda yer alan ABD'li basketbolcu, sezonu 27 maçta 13,4 sayı, 3,5 ribaunt ve 3,3 asist ortalamalarıyla tamamladı.

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