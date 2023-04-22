Beşiktaş derbi öncesi rahat kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u konuk etti.



Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Nathan Redmond ile 71. dakikada Aboubakar kaydetti ve siyah beyazlılar 5 maçlık galibiyet serisinin ardından beraberlikle döndüğü Trabzon deplasmanı sonrası 3 puanlarına kaldığı yerden devam etti.



Beşiktaş bu galibiyetle puanını 62'ye yükseltti ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ı takibini sürdürdü. HangiKredi Ümraniyespor ise 23 puanda kalarak ligin son sırasından kurtulamadı.



Beşiktaş önümüzdeki hafta Galatasaray derbisinde ezeli rakibini konuk ederken Ümraniyespor ise Alanyaspor'a konuk olacak.



GHEZZAL YEDEK BAŞLADI



Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Rachid Ghezzal'ı yedek bıraktı.



Uzun süren sakatlığının ardından İstanbulspor maçıyla yeniden oynamaya başlayan Ghezzal, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında 11'de görev almıştı.



Ligde oynanan son Trabzonspor maçının kadrosuna göre, kadroda 3 değişiklik yapan Güneş, Onur Bulut'un yerine savunmanın sağında Valentin Rosier'i, orta sahada Alexandru Maxim'in yerine Amir Hadziahmetovic'i, hücumda ise Ghezzal'ın yerine Cenk Tosun'u görevlendirdi.



Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma hattını Valentin Rosier, Romain Saiss, Omar Colley ve Arthur Masuaku dörtlüsüyle kurdu.



Orta sahanın merkezinde Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'i görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücumda ise Nathan Redmond, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.



Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic, 1 maçlık aranın ardından kadroya döndü.



ROSIER 7 MAÇ SONRA 11'DE



Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Rosier, 7 maç sonra 11'de kendine yer buldu.



Son olarak Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında 11'de maça çıkan Rosier daha sonra Medipol Başakşehir karşılaşmasında oyuna sonradan girdi.



Rosier, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında ise görev yapamadı.



Öte yandan Güneş, ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Onur Bulut'u 6 maç sonra kadroya almadı.



ÜMRANİYESPOR MUSTAFA ER'LE İLK MAÇINDA



Hafta içinde teknik direktör Recep Uçar'la yollarını ayıran Ümraniyespor'da göreve yeni gelen teknik adam Mustafa Er, ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.



Bu mücadele Er'in Süper Lig'de görev yaptığı ilk mücadele olacak.



MERT MÜTHİŞ ÇIKARDI



Karşılaşmada Beşiktaş topa sahip olarak ve kendi yarı sahasında hazırlık pasları yaparak hücuma çıkmaya başladı. Siyah beyazlılar Ümraniye kalesinde net pozisyon bulmaya çalıştığı dakikalarda sağdan gelişen atakta Mert Günok kalesini gole kapadı.



14. dakikada Popov'un sağdan ceza sahasına ortasında topla buluşan Kayode'nin uygun durumda bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.



REDMOND SESSİZLİĞİ BOZDU



Kalesinde gördüğü pozisyonun ardından Beşiktaş rakip yarı sahaya yüklenmeye başladı ve aradığı golü de 25. dakikada Redmond'la buldu.



Glumac'dan sekip havalanan topu Cenk Tosun, tek pasıyla Redmond'a aktardı. İngiliz oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu.



Golün ardından Ümraniyespor Kartal Kayra'nın uzaktan şutuyla gole yaklaşan Ümraniyespor eşitlik sayısını bulamadı ve ilk yarı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle bitti.



ARKA ARKAYA POZİSYONLAR



Siyah beyazlı takım ikinci yarıda farkı artırmak için çıksa da Ümraniyespor özellikle ön alan baskısı yaparak rakibini hataya zorladı. 65'te Cenk savunmanın hatasını değerlendiremezken Beşiktaş olası ikinci golden oldu.



Ümraniyespor ise 69'da Popov'un sağdan ortasında Umut Nayir'in sert şutuyla skoru beraberliğe getirme şansını kaçırdı.



ABOUBAKAR FARKI İKİYE ÇIKARDI



Beşiktaş aradığı golü Aboubakar ile bularak maçta farkı ikiye çıkardı.



Sol çaprazdan topu alan Vincent Aboubakar, harika çalımlarla ceza sahasına girdi. Çaprazdan düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.



Golün ardından Beşiktaş'da Cenk ve Amir yerini Ghezzal ile Maxim'e bıraktı.



Kalan dakikalarda siyah beyazlı takım skoru korumayı başararak derbi öncesi 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakikada Ümraniyespor gole yaklaştı. Popov'un sağdan ceza sahasına ortasında topla buluşan Kayode'nin uygun durumda bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.



19. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar ile yaptığı verkaçta Cenk Tosun'un ceza sahası içi sol çaprazda çıkardığı şutta açısını kapatan kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kontrol etti.



25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Glumac'dan sekip havalanan topu Cenk Tosun, tek pasıyla Redmond'a aktardı. İngiliz oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.



36. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza yayının biraz sağından çıkardığı şutta Hadziahmetovic'e çarpan meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.



44. dakikada Nathan Redmond'un ceza yayının sol çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Orkun Özdemir topu kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



65. dakikada Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Sackey'in hatası sonucunda topun sahibi olan Cenk Tosun'un ceza yayı içinde karşı karşıya çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'den döndü. Pozisyonu takip eden Redmond'un yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.



69. dakikada Popov'un sağdan ortasında Umut Nayir'in penaltı noktasının gerisinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Salih Uçan'ın rakip oyuncuya baskısıyla kaptığı topun sahibi olan Aboubakar sol çaprazdan şık çalımlarla ceza sahasına girdi. Kamerunlu oyuncunun uzak köşeye yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.



90+1. dakikada Valentin Gheorghe'nin ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşta kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.



Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir



Hakemler: Cihan Aydın, Süleyman Özay, Mustafa Sönmez



HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Sackey, Glumac, Onur Atasayar, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 79 Mrsic), Geraldo (Dk. 64 Onur Ayık), Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Serkan Göksu), Avounou (Dk. 46 Valentin Gheorghe), Kayode (Dk. 79 Sekidika), Umut Nayir



Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku (Dk. 90+3 Semih Kılıçsoy), Salih Uçan (Dk. 90 Necip Uysal), Hadziahmetovic (Dk. 73 Ghezzal), Redmond, Gedson Fernandes, Cenk Tosun (Dk. 73 Maxim), Aboubakar (Dk. 90+1 Tayfur Bingöl)



Goller: Dk. 25 Redmond, Dk. 71 Aboubakar (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 46 Hadziahmetovic, Dk. 85 Aboubakar (Beşiktaş)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ