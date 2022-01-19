Beşiktaş deplasmanda 8 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Beşiktaş, deplasmanda 8 maç sonra kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş deplasmanda 8 maç sonra kazandı
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19 Ocak 2022 00:51
Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, dış sahada 8 maç sonra kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini 5. haftada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenerek aldı.

Sezonun ilk iki dış saha maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Antalyaspor galibiyetin sonrası çıktığı 8 maçta 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek deplasmandaki bu şansızlığını kırdı.

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