Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. atv'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Siyah-beyazlı ekip, kupanın 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek tur atlamıştı.
Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'a 3-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.
İki takımın eksikleri
Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Adem Ljajic ile Gökhan Töre de kadroya dahil edilirken, Domagoj Vida, Valentin Rosier ve Atakan Üner kadroda yer almadı.
Çaykur Rizespor'da İsmail Köybaşı ve Loic Remy sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Ayrıca ismi henüz açıklanmayan bir futbolcu da koronavirüs nedeniyle kadro dışında olacak.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş
Utku
Dorukhan
Welinton
Montero
Rıdvan
Necip
Mensah
Gökhan
Oğuzhan
N'Koudou
Güven
Çaykur Rizespor
Gökhan
Talbi
Melnjak
Meriah
Moroziuk
Abdullah Durak
Yasin Pehlivan
Tunay
Samudio
Fernando
Skoda
Son 16 turu tek maç
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.
Geçen hafta lig maçı
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 6 Ocak'ta Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelmişti.
Siyah beyazlılar 6-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrılarak bu sezonun en farklı galibiyetini elde etmişti.
Çaykur Rizespor ligde kazanamıyor
Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, ligde son 4 maçtır kazanamıyor
28 Aralık tarihinde oynanan Konyaspor deplasmanından beraberlikle ayrılan Çaykur Rizespor, daha sonra Gençlerbirliği ile de berabere kalıp Beşiktaş'a 6-0 mağlup oldu. Geçen hafta sonunda da Çaykur Rizespor, sahasında Denizlispori ile 1-1 berabere kaldı.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. atv'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Siyah-beyazlı ekip, kupanın 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek tur atlamıştı.
Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'a 3-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.
İki takımın eksikleri
Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Adem Ljajic ile Gökhan Töre de kadroya dahil edilirken, Domagoj Vida, Valentin Rosier ve Atakan Üner kadroda yer almadı.
Çaykur Rizespor'da İsmail Köybaşı ve Loic Remy sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Ayrıca ismi henüz açıklanmayan bir futbolcu da koronavirüs nedeniyle kadro dışında olacak.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş
Utku
Dorukhan
Welinton
Montero
Rıdvan
Necip
Mensah
Gökhan
Oğuzhan
N'Koudou
Güven
Çaykur Rizespor
Gökhan
Talbi
Melnjak
Meriah
Moroziuk
Abdullah Durak
Yasin Pehlivan
Tunay
Samudio
Fernando
Skoda
Son 16 turu tek maç
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.
Geçen hafta lig maçı
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 6 Ocak'ta Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelmişti.
Siyah beyazlılar 6-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrılarak bu sezonun en farklı galibiyetini elde etmişti.
Çaykur Rizespor ligde kazanamıyor
Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, ligde son 4 maçtır kazanamıyor
28 Aralık tarihinde oynanan Konyaspor deplasmanından beraberlikle ayrılan Çaykur Rizespor, daha sonra Gençlerbirliği ile de berabere kalıp Beşiktaş'a 6-0 mağlup oldu. Geçen hafta sonunda da Çaykur Rizespor, sahasında Denizlispori ile 1-1 berabere kaldı.