Beşiktaş, Can Keleş'te geri sayıma geçti

Beşiktaş ile anlaşmaya varan Can Keleş, bugün sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Beşiktaş'a 4 yıllık imza atacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Can Keleş'te geri sayıma geçti
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19 Temmuz 2024 10:38
Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında bir transferde daha sona geldi. Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük forması giyen sağ kanat oyuncusu Can Keleş ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul ekibi ile 2.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

4 YILLIK ANLAŞMA

Habertürk'te yer alan habere göre; Beşiktaş ile anlaşmaya varan Can Keleş, senelik 21 milyon lira kazanacak. Ayrıca başarı bonuslarının da bulunduğu sözleşmeye her yıl TÜFE artışı yapılacağı belirtildi.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Can Keleş'in bugün sağlık kontrolünden geçerek kısa süre içerisinde Beşiktaş'a resmi imzayı atması bekleniyor.

FATİH KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

Geçen sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla 35 resmi maça çıkan Can Keleş, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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