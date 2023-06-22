Beşiktaş, Brezilya'da stoper avında!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti.
4 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Beşiktaş, Botafogo'da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Adryelson için kulübüne 4 milyon euro teklif etti.
REDDETTİLER
Haberde, Brezilya dışından birçok kulübün Adryelson'a talip olduğu ancak tek resmi teklifin Beşiktaş'tan geldiği belirtilse de oyuncuyu takımda tutmak isteyen Botafogo'nun, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi reddettiği aktarıldı.
Bu sezon Botafogo formasıyla 30 resmi maça çıkan Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda 3 gol kaydetti.
4 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Beşiktaş, Botafogo'da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Adryelson için kulübüne 4 milyon euro teklif etti.
REDDETTİLER
Haberde, Brezilya dışından birçok kulübün Adryelson'a talip olduğu ancak tek resmi teklifin Beşiktaş'tan geldiği belirtilse de oyuncuyu takımda tutmak isteyen Botafogo'nun, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi reddettiği aktarıldı.
Bu sezon Botafogo formasıyla 30 resmi maça çıkan Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda 3 gol kaydetti.