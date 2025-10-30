Beşiktaş BOA'dan Enea Gorzow'a fark!

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar, 100-70 kazandı.





FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu'nun dördüncü haftasında Beşiktaş BOA, Polonya'nın Enea Gorzow ekibini konuk etti.Bu sonuçla birlikte Beşiktaş BOA, grupta 4. maçta 2. galibiyetini aldı. Enea Gorzow ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı.Grupta bir sonraki maçta Beşiktaş BOA, deplasmanda Athinaikos ile karşılaşacak. Enea Gorzow ise Charnay'ı konuk edecek.Maça iyi başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreğini 29-13 üstün bitirdiği karşılaşmanın devre arasına 51-30 önde girdi. Üçüncü periyodu 72-55 önde geçen Beşiktaş, parkeden 30 sayı farkla 100-70 galip ayrıldı.Siyah-beyazlılar, 4. maçında 3. galibiyetini aldı. Polonya temsilcisi ise ikinci kez yenildi.Beşiktaş BOA'da 21 sayı, 7 ribauntla mücadele eden Mariella Fasoula, galibiyette başrolü oynadı. Pelin Bilgiç 18 sayı, Sami Whitcomb, 17 sayı 7 ribaunt, Nikolina Milic 16 sayı, 10 ribauntluk performans ortaya koydu.İstanbul temsilcisinde Meltem Yıldızhan 11 sayı, Amy Okonkwo ve Migna Toure 7'şer sayı, Gülşah Duman ise 3 sayı kaydetti.

SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi



HAKEMLER: Viktor Nagy, Xhelal Mumini, Monika Mincheva



BEŞİKTAŞ BOA: Whitcomb 17, Fasoula 21, Pelin Bilgiç 18, Milic 16, Toure 7, Okonkwo 7, Meltem Yıldızhan 11, Gülşah Duman 3, Özge Özışık, İlayda Güner



ENEA GORZOW: Telenga 15, Reid 10, Hurt 17, Owusu 13, Gertchen 5, Stasiak 8, Szymkiewicz 2, Kuczynska



1'İNCİ PERİYOT: 29-13



DEVRE: 51-30



3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-55



