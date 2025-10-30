30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Beşiktaş BOA'dan Enea Gorzow'a fark!

FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu'nun dördüncü haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği Polonya'nın Enea Gorzow ekibini 100-70 mağlup etti.

calendar 30 Ekim 2025 21:27 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2025 22:05
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu'nun dördüncü haftasında Beşiktaş BOA,  Polonya'nın Enea Gorzow ekibini konuk etti.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar, 100-70 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş BOA, grupta 4. maçta 2. galibiyetini aldı. Enea Gorzow ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı. 

Grupta bir sonraki maçta Beşiktaş BOA, deplasmanda Athinaikos ile karşılaşacak. Enea Gorzow ise Charnay'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR
Maça iyi başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreğini 29-13 üstün bitirdiği karşılaşmanın devre arasına 51-30 önde girdi. Üçüncü periyodu 72-55 önde geçen Beşiktaş, parkeden 30 sayı farkla 100-70 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, 4. maçında 3. galibiyetini aldı. Polonya temsilcisi ise ikinci kez yenildi.

Beşiktaş BOA'da 21 sayı, 7 ribauntla mücadele eden Mariella Fasoula, galibiyette başrolü oynadı. Pelin Bilgiç 18 sayı, Sami Whitcomb, 17 sayı 7 ribaunt, Nikolina Milic 16 sayı, 10 ribauntluk performans ortaya koydu.

İstanbul temsilcisinde Meltem Yıldızhan 11 sayı, Amy Okonkwo ve Migna Toure 7'şer sayı, Gülşah Duman ise 3 sayı kaydetti.

SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi 

HAKEMLER: Viktor Nagy, Xhelal Mumini, Monika Mincheva

BEŞİKTAŞ BOA: Whitcomb 17, Fasoula 21, Pelin Bilgiç 18, Milic 16, Toure 7, Okonkwo 7, Meltem Yıldızhan 11, Gülşah Duman 3, Özge Özışık, İlayda Güner 

ENEA GORZOW: Telenga 15, Reid 10, Hurt 17, Owusu 13, Gertchen 5, Stasiak 8, Szymkiewicz 2, Kuczynska 

1'İNCİ PERİYOT: 29-13 

DEVRE: 51-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-55

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
