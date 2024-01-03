'ta disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılangözden tamamen çıkarıldı.Geleceğine yeni teknik adamın karar vermesi beklenen Kamerunlu yıldızın tavırları geri dönüşü imkansız hale getiriyor. Aboubakar'ın ayrılmak istediğini Samet Aybaba'ya ilettiği bildirildi. Afrika Kupası sonrası kesin ayrılık bekleniyor.Beşiktaş da boş durmuyor. 31 yaşındaki golcüye kulüp aranıyor. Aboubakar'ın bonservisi de belirlendi: 5 milyon Euro... Yönetim, bu rakamdan aşağı inmeyi kesinlikle düşünmüyor. Suudi Arabistan ve Brezilya'dan birer kulüp bu futbolcu hakkında bilgi istedi ancak resmi bir teklif gelmedi.Aboubakar ilk olarak 2016'da 2.5 milyon Euro kiralama bedeli, 3.3 milyon Euro garanti ücret ve 4 bin Euro puanbaşı 'bonus'larla Beşiktaş'a geldi.Kamerunlu futbolcu Eylül 2020'de geri döndü ancak sözleşmesinin otomatikman uzamasına bir maç kala sakatlanınca Al Nassr'a geri döndü. 'Abou' Ocak 2023'te 3. kez döndü.3.1 milyon Euro garanti ücretli kontratı 2025 yazında bitecek.