Beşiktaş, Aboubakar için istediği bonservisi belirledi

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş yönetimi, kadro dışı bıraktığı Aboubakar'ı gözden çıkardı. Siyah beyazlılar, 31 yaşındaki golcü için istediği bonservis bedelini belirledi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Aboubakar için istediği bonservisi belirledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2024 09:56
Beşiktaş'ta disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar gözden tamamen çıkarıldı.

Geleceğine yeni teknik adamın karar vermesi beklenen Kamerunlu yıldızın tavırları geri dönüşü imkansız hale getiriyor. Aboubakar'ın ayrılmak istediğini Samet Aybaba'ya ilettiği bildirildi. Afrika Kupası sonrası kesin ayrılık bekleniyor.

5 MİLYON EURO

Beşiktaş da boş durmuyor. 31 yaşındaki golcüye kulüp aranıyor. Aboubakar'ın bonservisi de belirlendi: 5 milyon Euro... Yönetim, bu rakamdan aşağı inmeyi kesinlikle düşünmüyor. Suudi Arabistan ve Brezilya'dan birer kulüp bu futbolcu hakkında bilgi istedi ancak resmi bir teklif gelmedi.

MAAŞI 3.1 MİLYON EURO

Aboubakar ilk olarak 2016'da 2.5 milyon Euro kiralama bedeli, 3.3 milyon Euro garanti ücret ve 4 bin Euro puanbaşı 'bonus'larla Beşiktaş'a geldi.

Kamerunlu futbolcu Eylül 2020'de geri döndü ancak sözleşmesinin otomatikman uzamasına bir maç kala sakatlanınca Al Nassr'a geri döndü. 'Abou' Ocak 2023'te 3. kez döndü.

3.1 milyon Euro garanti ücretli kontratı 2025 yazında bitecek. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery