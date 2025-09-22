22 Eylül
Beşiktaş'a yeni DNA: Sergen Yalçın modeli

Beşiktaş için kısa ve uzun vadede raporunu veren Sergen Yalçın, yetkiyi aldı. Tüm sorumluluğu üstlendi. Takımda seferberlik ilan etti.

22 Eylül 2025 09:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ikinci dönemi oldukça istekli, hareketli, hızlı, biraz sancılı fakat tam yetkili ilerliyor.

Yalçın Hoca, bu nedenle her fırsatta taraftardan zaman istiyor. Eğer plan işler ise siyah beyazlılar yükselişe geçecek.

TAKIMA SİSTEMİNİ ADAPTE EDECEK



Öncelikle takıma sistemini adapte edecek. Kazanmaya alışkın, tempolu, performansı yüksek, istikrarlı oyun yapısını oturtarak bir iskelet kadro kuracak. Serkan Reçber koordinatörlüğünde takımın ahengi sağlanacak.

BARCELONA - AJAX MODELİ

Alt yapıya büyük önem veriyor. Bu yüzden Serdar Topraktepe akademinin başına getirildi. Barcelona–Ajax karışımı bir model ile kemik kadroya oyuncu geçişleri planlanıyor. Artık Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rüzgarı esecek. 

