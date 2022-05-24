Beşiktaş'a sürpriz 10 numara: Diego Valdes

Transferde Beşiktaş ile anılan Şilili 10 numara Diego Valdes için yeni gelişmeler var...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a sürpriz 10 numara: Diego Valdes
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24 Mayıs 2022 12:14
Beşiktaş'ta ismi anılan Diego Valdes ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Meksika'da America forması giyen 10 numara Diego Valdes'in Beşiktaş'ın radarında olduğu, Şili basını tarafından ortaya atılmıştı. 28 yaşındaki yıldız futbolcu için henüz resmi temasların başlamadığını ifade eden ESPN, buna karşın futbolcunun eğer teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirmek istediğini açıkladı.

Bu sezon kulübüyle toplamda 37 karşılaşmada forma giyen Valdes, 13 gol atarken, 11 de asist yaptı ve toplamda 24 gole direkt etki etti.  

 
 

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