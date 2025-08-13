13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-023'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-039'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-240'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-040'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-040'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-025'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-377'

Beşiktaş'a Sancho transferinde dev rakipler!

Beşiktaş, Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Jadon Sancho için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlıların transferde rakipleri olarak Inter ve Roma'nın olduğu kaydedildi.

calendar 13 Ağustos 2025 17:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Sancho transferinde dev rakipler!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol kanat takviyesine tüm yoğunluğunu vermiş durumda.

FootMercato'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Jadon Sancho transferi için girişimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Haberde, Beşiktaş taraftarlarının da bu transfer için sosyal medyada yoğun çaba sarf ettiğine dikkat çekildi.

TRANSFERDE RAKİPLER VAR


Öte yandan haberde, Juventus'un maliyet nedeniyle transferden çekildiği belirtilirken, Roma ve Inter'in ise İngiliz oyuncu ile ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı ifade edildi.

Ayrıca yıldız futbolcu için Suudi Arabistan kulüplerinin de transfer fırsatı kolladığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren İngiliz yıldız, 42 maçta 5 gol ve 10 asist üretti. 

