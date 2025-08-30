Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikadave 90+3'tekaydetti.Antalyaspor'un tek golünü ise11. dakikadakaydetti.Bu sonuç ile Antalyaspor, son iki karşılaşmasında puan kazanamadı ve 6 puan ile 6. sırada konumlandı. Karagümrük ise ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve 11. sırada yer aldı.Ligde gelecek hafta Antalyaspor, Samsunspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.11. dakikada Antalyaspor öne geçti. Storm'un sol kanattan gönderdiği topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Güray Vural, meşin yuvarlağı düzelttikten sonra şutunu çekti. Top, kaleci Grbic'in solundan ağlarla buluştu: 1-0.19. dakikada Tiago Çukur'un ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.25. dakikada Storm'un sağdan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerindeki Giannetti'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Barış Kalaycı'nın şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.34. dakikada Güray Vural'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Cvancara, kaleci Grbic'i geçerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Muhammed Kadıoğlu, son anda topu çizgiden çıkararak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.42. dakikada Fatih Karagümrük karşılaşmada beraberliği yakaladı. Johnson'un sol kanattan yerden ortasında ceza sahası ön direk hizasında topla buluşan Anıl Yiğit Çınar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.