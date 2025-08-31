30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-3
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
1-2
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
3-1
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-2
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
1-1
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
1-1
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
2-3
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-0
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-2
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
2-1
30 Ağustos
Bologna-Como
1-0
30 Ağustos
Parma -Atalanta
1-1
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
1-0
30 Ağustos
Pisa-Roma
0-1
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0
30 Ağustos
Toulouse-PSG
3-6
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
2-2
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-2
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
1-0

Markus Gisdol: "Lige yeniden başlayacağız"

Kayserispor teknik direktörü Markus Gisdol, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Markus Gisdol: 'Lige yeniden başlayacağız'
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol, bekledikleri gibi bir maç olduğunu söyledi.

Gisdol, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, duygu ve yoğunluk açısından bekledikleri gibi bir oyun oynandığını belirtti.

İlk yarının her dakikasında oyunu kontrol eden taraf olduklarını kaydeden Gisdol, iki takımın da ciddi gol pozisyonları üretemediğini dile getirdi.


Gisdol, 60. dakikadan sonra iki takımın da gol ve galibiyet açısından rakip takımı zorladığını anlatarak, "Normalde maçın sonlarına doğru gol atarsanız bu maçı kazanırsınız. Ancak ne yazık ki rakibimiz beraberlik golünü attı. Bu bizim için olmaması gereken bir durumdu." dedi.

Beraberlikle ayrılmanın zor geldiğini söyleyen Gisdol, "Şimdi bir milli takım arasına gireceğiz. Umut ediyorum ki bu süreçte takımımıza yeni eklemeler olacak ve sonrasında lige yeniden başlayabileceğiz." ifadelerini kullandı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
