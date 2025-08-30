İsveç, Büyük Britanya'yı farklı yendi!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) B Grubu üçüncü maçında Büyük Britanya ile İsveç karşı karşıya geldi.



Nokia Arena'da oynanan mücadeleyi İsveç 78 - 59 kazandı.



İsveç, Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetini alırken Büyük Britanya henüz galibiyetle tanışamadı.



B Grubu'ndaki dördüncü maçında İsveç, 1 Eylül'de Karadağ ile karşılaşacak. Büyük Britanya ise 1 Eylül'de Litvanya ile mücadele edecek.



