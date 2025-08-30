Sporx 2022 FIBA EuroBasket
İsveç, Büyük Britanya'yı farklı yendi!

İsveç, Büyük Britanya'yı farklı yendi!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) B Grubu üçüncü maçında İsveç, Büyük Britanya'yı 78 - 59 yendi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) B Grubu üçüncü maçında Büyük Britanya ile İsveç karşı karşıya geldi. 

Nokia Arena'da oynanan mücadeleyi İsveç 78 - 59 kazandı.

İsveç, Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetini alırken Büyük Britanya henüz galibiyetle tanışamadı.

B Grubu'ndaki dördüncü maçında İsveç, 1 Eylül'de Karadağ ile karşılaşacak. Büyük Britanya ise 1 Eylül'de Litvanya ile mücadele edecek.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Sırbistan3300262213496
2Letonya3102225247-224
3Türkiye2200185151344
4Estonya3102223245-224
5Portekiz210113113013
6Çek Cumhuriyeti3003203243-403
Son Dakika Haberleri
Fransa, Slovenya'yı 103 sayıyla mağlup etti!

Fransa, Slovenya'yı 103 sayıyla mağlup etti!

İsveç, Büyük Britanya'yı farklı yendi!

İsveç, Büyük Britanya'yı farklı yendi!

İtalya'dan Gürcistan karşısında rahat galibiyet!

İtalya'dan Gürcistan karşısında rahat galibiyet!

Belçika, İzlanda karşısında galibiyetle tanıştı

Belçika, İzlanda karşısında galibiyetle tanıştı

Estonya, Çekya karşısında siftah yaptı!

Estonya, Çekya karşısında siftah yaptı!
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.