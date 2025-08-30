İsveç, Büyük Britanya'yı farklı yendi!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) B Grubu üçüncü maçında Büyük Britanya ile İsveç karşı karşıya geldi.
Nokia Arena'da oynanan mücadeleyi İsveç 78 - 59 kazandı.
İsveç, Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetini alırken Büyük Britanya henüz galibiyetle tanışamadı.
B Grubu'ndaki dördüncü maçında İsveç, 1 Eylül'de Karadağ ile karşılaşacak. Büyük Britanya ise 1 Eylül'de Litvanya ile mücadele edecek.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Sırbistan
|3
|3
|0
|0
|262
|213
|49
|6
|2
|Letonya
|3
|1
|0
|2
|225
|247
|-22
|4
|3
|Türkiye
|2
|2
|0
|0
|185
|151
|34
|4
|4
|Estonya
|3
|1
|0
|2
|223
|245
|-22
|4
|5
|Portekiz
|2
|1
|0
|1
|131
|130
|1
|3
|6
|Çek Cumhuriyeti
|3
|0
|0
|3
|203
|243
|-40
|3